TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (30.03-3.04.2020).

1. Baca-Pogorzelska: Spadł import węgla w styczniu. Da się zablokować dostawy z Rosji

1,06 mln ton – tyle węgla kamiennego według danych Eurostatu przyjechało do Polski z zagranicy. To pierwszy styczniowy spadek od lat. Było to 1,67 mln w styczniu 2019 roku, 1,5 mln ton w styczniu 2018 roku, w styczniu 2017 roku – 0,45 mln ton. Ustaliliśmy jednak, że jest prawna możliwość zablokowania importu węgla do Polski. I to przez nasz kraj, a nie przez całą UE – pisze Karolina Baca-Pogorzelska, współpracownik BiznesAlert.pl.

2. Jakóbik: Fioletowy wodór? Lepszy swój, niż z Rosji

Wiadomo już, że Rosjanie chcą tłoczyć wodór przez Nord Stream 2 do Europy. Mogą wykorzystać do tego celu także nadwyżki energii z elektrowni jądrowych. Stosowne plany mogą znaleźć się w rosyjskiej strategii wodorowej. To asumpt do wniosków na temat polskiego atomu – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

3. Marszałkowski: Wielka Piątka blokuje dostawy ropy na Białoruś

Pomimo porozumienia premierów Białorusi i Rosji o warunkach dostaw ropy, realnie wcale nie muszą się one rozpocząć z początkiem kwietnia, jak informowały media białoruskie. Wszystko przez sprzeciw tak zwanej „Wielkiej Piątki” – pisze Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.

4. Bieliszczuk: Co przegrana z PGNiG oznacza dla Rosji?

PGNiG poinformowało 30 marca br. o korzystnym dla siebie rozstrzygnięciu sporu z Gazpromem przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie. Wyrok dotyczy cen narzucanych przez stronę rosyjską w ramach długoterminowego kontraktu na dostawy gazu. Dla PGNiG sukces wiąże się ze znaczącymi korzyściami finansowymi, a na płaszczyźnie politycznej potwierdza argumenty Polski dotyczące nierynkowych działań Gazpromu – pisze Bartosz Bieliszczuk, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM).

5. Jakóbik: Koronawirus zabił porozumienie naftowe. Szansa i wyzwanie dla Polski (ANALIZA)

Wojna cenowa na rynku ropy musi trwać, bo porozumienie naftowe straciło znaczenie w obliczu prognozowanego spadku zapotrzebowania w wyniku pandemii koronawirusa. To szansa na przyspieszenie uniezależniania Polski od ropy rosyjskiej, ale wyzwanie dla jej rafinerii – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.