TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (6.03-10.04.2020).

1. Bosak: Likwidacja węgla to utopia. Atom to priorytet (ROZMOWA)

Kolejny wywiad z cyklu rozmów z kandydatami na prezydenta RP został przeprowadzony przez BiznesAlert.pl z Krzysztofem Bosakiem reprezentującym Konfederację. – Zbyt wysokie ceny prądu byłyby hamulcem dla całego rozwoju gospodarczego. Kluczem do realizacji tego celu jest asertywność wobec Unii Europejskiej i zdolność do stawienia oporu ideologicznym, utopijnym projektom likwidacji energetyki węglowej – ocenił nasz rozmówca.

2. Maksymowicz: Gdzie są związki zawodowe? (FELIETON)

– Związkom zawodowym chodzi o to, aby dotrwać do emerytury na jak najkorzystniejszych warunkach. Za resztę odpowiada właściciel, czyli skarb państwa i reprezentujący go minister. Ten zaś podejmuje działania związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju, ale nigdy nie kosztem górniczych wynagrodzeń – pisze Adam Maksymowicz, współpracownik BiznesAlert.pl.

3. Spirydowicz: Transformacja energetyczna pod Turowem w praktyce (POLEMIKA)

– Realizacja żadnej strategii nie będzie możliwa bez przeprowadzenia wcześniejszego dialogu i dokonania ustaleń z najpoważniejszymi aktualnie graczami (i jednocześnie największymi pracodawcami), jakimi są spółki energetyczne i kopalnie – przekonuje Agnieszka Spirydowicz, koordynator Komitetu Transformacji Regionu Turoszowskiego niedaleko Elektrowni Turów w polemice do tekstu opublikowanego w BiznesAlert.pl.

4. Jakóbik: Rynek poradzi sobie bez porozumienia naftowego, ale petrostates niekoniecznie (ANALIZA)

Porozumienie naftowe czeka z powrotem na spotkanie krajów OPEC+ z możliwym udziałem USA. Jednak nawet cięcia w wysokości 10 mln baryłek dziennie mogą nie wystarczyć. Mimo to wydobycie ropy będzie spadać przez pandemię koronawirusa niezależnie od losu układu. Producenci niezależni sobie poradzą jak w przeszłości, petrostates muszą wybierać między stabilnością a reformami – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

5. Kołodziejczyk: Offshore to szansa na drugie życie portów polskich (ROZMOWA)

– W Wielkiej Brytanii wiele regionów wschodniego wybrzeża doświadczyło regeneracji z inwestycji, które deweloperzy morskich farm wiatrowych sprowadzili na ten obszar. Inwestycje w krytyczną infrastrukturę, możliwości portowe i lokalna rekrutacja przyniosły bardzo potrzebny wzrost w tym regionie. Morska energetyka wiatrowa stanowi istotną szansę dla nadmorskich miast i obszarów w Polsce – powiedział prezes zarządu Equinor Polska w rozmowie z portalem BiznesAlert.pl.