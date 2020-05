TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (4-08.05.2020)

1. Poprawa: Niskie ceny ropy to okazja dla Polaków

Ceny ujemne na rynku ropy są krótkotrwałą anomalią. Także obecne bardzo niskie poziom cen nie może jednak utrzymać się dłużej. Wyłącza one z produkcji te firmy, które mają wysokie koszty. Dojdzie więc do naturalnej, ekonomicznej selekcji i ograniczenia podaży. To także dobry moment na zapewnienie dywersyfikacji i atrakcyjnych cenowo kontraktów na dostawę ropy przez Polskę – mówi Paweł Poprawa, ekspert ds. rynku energii z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w komentarzu dla BiznesAlert.pl.

2. Prawnicy: Czy PGNiG ostatecznie wygrał z Gazpromem?

Gazprom dostosował się do wyroku sądu arbitrażowego, gdyż wiedział jakie mogą być negatywne konsekwencje z zajęciem jego majątku włącznie – piszą Łukasz Batory i Piotr Wach z Kancelarii Banasik Woźniak i Wspólnicy.

3. Jakóbik: Czy Białoruś sprowadzi gaz rewersem Gazociągu Jamalskiego przez Polskę?

Czy Białoruś mogłaby sprowadzać gaz przez Polskę z użyciem Gazociągu Jamalskiego po zakończeniu umowy przesyłowej? Teoretycznie tak. W praktyce będzie to jednak trudne – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

4. Marszałkowski: Rosyjska propaganda uderza w naftoport (FELIETON)

W ostatnich kilku dniach rosyjskie portale trudniące się szerzeniem dezinformacji i propagandy prezentują krzykliwe tytuły „Polska zmądrzała, wraca do rosyjskiej ropy”. Akcja ta ma związek z informacją agencji Reuters podaną przed kilkoma tygodniami o zatrzymaniu dostaw morskich ropy rosyjskiej do Polski i zastąpienia ją ropą saudyjską – pisze Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.

5. Marszałkowski: Dlaczego i czym Włosi zbudują Baltic Pipe? (ANALIZA)

Decyzja o wyborze włoskiego koncernu Saipem na wykonawcę prac budowlanych gazociągu Baltic Pipe nie jest zaskoczeniem. Na rynku prac morskich, zwłaszcza polegających na budowie podmorskich gazociągów, nie ma na świecie dużej konkurencji. Jaką flotę może wystawić Saipem do budowy Baltic Pipe? – opisuje Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.