Sienkiewicz: Polska buduje wzorcową giełdę gazu

Dr Marcin Sienkiewicz z Towarowej Giełdy Energii (TGE) opowiedział o warunkach na rynkach gazu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej podczas Konferencji Energetycznej EuroPOWER & OZE Power pod patronatem BiznesAlert.pl.

Rynki gazu w Europie Środkowo-Wschodniej

– Dostrzegalna jest różnica w zaawansowaniu rozwoju rynków gazu między poszczególnymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej a Europą Zachodnią. Dojrzałe huby gazowe znajdują się na Zachodzie, szczególnie w regionie Morza Północnego. Ta sytuacja na razie się nie zmieni. Jeśli chodzi o poszczególne państwa naszego regionu, to działają one w różnych reżimach prawnych. Niektóre z nich należą do Unii Europejskiej, a takie kraje jak Ukraina, Mołdawia czy Białoruś są w innym świecie pod tym względem. Najbardziej zaawansowana, jeśli chodzi o liberalizację rynku jest Ukraina, ale wciąż nie ma profesjonalnej giełdy gazu z takimi standardami jak w Unii Europejskiej. Zdecydowana większość tych rynków rozwija się samodzielnie, w separacji od pozostałych, poza jednym wyjątkiem, czyli państwami bałtyckimi, przede wszystkim Estonii i Łotwy, które de facto stworzyły wspólną strefę bilansującą. W kolejnych latach do niej mają dołączyć pozostałe państwa. Na tym tle Polska wygląda najlepiej, ponieważ nasza giełda gazu jest najsilniejszym ośrodkiem handlu, jeśli chodzi o wolumeny. Zdołaliśmy się dostosować do wymogów regulacji Unii Europejskiej. Jesteśmy pewnym wzorcem, jeśli chodzi o budowę rynku giełdowego we współpracy z operatorem. Najpierw jednak muszą zostać dokończone projekty dywersyfikacyjne, które sprawią, że polski rynek przejdzie jakościową zmianę – zaznaczył Marcin Sienkiewicz.

