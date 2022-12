TGE prezentuje rekordowe wyniki na rynku gazu ziemnego Alert

Towarowa Giełda Energii zaprezentowała podsumowanie listopada 2022 roku. Na rynku gazu ziemnego zawarto w listopadzie 2022 roku transakcje o wolumenie 15 473 495 MWh, co stanowi najlepszy wynik od stycznia bieżącego roku oraz wzrost o 42,0 procent rok do roku.



Towarowa Giełda Energii z gratulacjami z Nowego Jorku. Fot.: TGE

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie 2022 roku 7 811 895 MWh, co oznacza spadek o 60,8 procent w stosunku do listopada 2021 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w listopadzie br. na poziomie 883,03 złotych za MWh i jest to wzrost o 236,71 złotych za MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 wyniosła w listopadzie 2022 roku 1 018,55 złotych za MWh, co stanowi spadek o 58,03 złotych za MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w październiku bieżącego roku.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w listopadzie 2022 roku transakcje o wolumenie 15 473 495 MWh, co stanowi najlepszy wynik od stycznia bieżącego roku oraz wzrost o 42,0 procent rok do roku. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu odnotowano najwyższy wolumen obrotu od grudnia 2021 roku i zarazem najwyższy wolumen listopadowy w historii tego rynku – 3 563 679 MWh. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 481,15 złotych za MWh, co stanowi wzrost o 131,02 złotych za MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2023 (wyniosła w listopadzie br. 644,96 złotych za MWh, czyli o 160,39 złotych za MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w październiku 2022 roku.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w listopadzie 2022 roku na poziomie 1 787 671 MWh, co stanowi spadek rok do roku o 27,8 procent Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 167,07 złotych za MWh i jest to wzrost o 22,70 złotych za MWh względem października bieżącego roku.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w listopadzie 2022 roku o 23,3 procent rok do roku, do poziomu 7 783 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 152,77 zł/toe, co oznacza wzrost względem października br. o 67,28 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w listopadzie 2022 roku 2 844 527 MWh, co stanowi wzrost o 20,0 procent rok do roku. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 7,18 złotych za MWh i stanowi to wzrost o 1,58 złotych za MWh w stosunku do października 2022 roku.

Towarowa Giełda Energii/Maria Andrzejewska