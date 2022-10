Od transformacji ciepłownictwa do roli kobiety, czyli Veolia na EFNI (RELACJA) Ciepłownictwo

Głównym tematem tegorocznej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie była przyszłość Polski, Europy i świata w okresie niepewności. Istotnym wątkiem Forum były kwestie energetyczne, głównie za sprawą obecności licznego przedstawicielstwa Grupy Veolia Polska. Podczas dyskusji poruszano zagadnienia związane nie tylko z aspektem transformacji energetycznej, ale także kwestie odpowiedzialności biznesu czy też współpracy z samorządami.

Elektrociepłownia nr 3 Veolia Energia Łódź / fot. Wikimedia Commons

Prezes Veolia Polska Frédéric Faroche, wziął udział w debacie, w której uczestniczyli kluczowi przedstawiciele samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych pt. „Przyszłość Zielonej Energii w Europie”. W trakcie dyskusji zwracał uwagę m.in. na kwestię zielonej transformacji i wyzwań stojących przed firmami, które chcą aktywnie uczestniczyć w procesie przekształcenia sektora energetycznego.

– Nasza strategia zakłada redukcję CO2 i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Do 2030 roku planujemy całkowicie wyeliminować węgiel z wszystkich naszych instalacji i zastąpić go m. in. mniej emisyjnym gazem ziemnym oraz innymi rozwiązaniami, w tym OZE. Wymaga to ogromnych nakładów inwestycyjnych. […] Dzisiaj dużym wyzwaniem jest system taryfowania jednostek wysokosprawnej kogeneracji, który nie pozwala na pokrycie pełnych kosztów bieżącej działalności. Uważamy, że system ten wymaga gruntownej reformy – wyjaśnia Frédéric Faroche.

Prezes Grupy Veolia w Polsce wskazał jednocześnie, że transformacja oznaczania wykorzystanie szerokiej gamy technologii.

– Nie będziemy opierać się na jednej technologii. Chcemy wybierać te, które są najbardziej właściwe. Bardzo istotna jest kwestia efektywności energetycznej. To dzięki niej transformacja energetyczna może nabrać tempa. Widzimy przyszłość w wodorze, mamy plany rozwoju biometanu. Potencjał tego paliwa jest bardzo duży. W Polsce można szacować jego produkcję na poziomie 8 mld m3 rocznie. Nawet gdyby była to połowa, to wciąż jest to istotny wolumen. Z pewnością rozwój tej gałęzi energetyki potrwa kilka lat, ale warto iść w tym kierunku – kontynuował Frédéric Faroche.

Przedstawiciel Veolii poruszył również kwestie dostosowywania się do regulacji na rynku energetycznym, które ze względu na dynamikę sytuacji makroekonomicznej i politycznej, w Polsce i na świecie, obligują przedsiębiorstwa ciepłownicze do przyjęcia bardziej elastycznego podejścia.

– Uważamy, że obecna sytuacja rynkowa wymaga wprowadzania nowych regulacji. Powinny one być wprowadzane wystarczająco szybko, aby nadążyć za zmieniającą się sytuacją. Kluczowa jest jednak idea ich sprawiedliwości. Wprowadzane naprędce regulacje, i nie mam na myśli wyłącznie Polski, nakładają limity cenowe, które w obecnej postaci są nie tylko niesprawiedliwe, ale przede wszystkim, w długiej perspektywie czasu uniemożliwiają prowadzenie działalności biznesowej – podkreślił Prezes Veolii.

W dalszej części dyskusji odnosił się również do sytuacji na rynku pracy.

– Sektor energetyczny jest zdominowany przez pracowników w wieku 50+. Chcemy, jako Veolia, odwrócić ten trend. Systematycznie zwiększamy więc zatrudnienie osób młodych – tłumaczy Prezes Veolii.

Warto podkreślić, że Veolia jest jedną z czołowych firm w Polsce, pod względem zatrudnienia kobiet na najwyższych kierowniczych stanowiskach.

– Branża energetyczna charakteryzuje się znaczącym odsetkiem mężczyzn. W przypadku Grupy Veolia sytuacja wygląda jednak inaczej – udział kobiet wśród kadry menedżerskiej wynosi aż 40%. To pokazuje, że istotne dla nas jest równe traktowanie pracowników, bez względu na ich płeć. Liczą się kompetencje, i to jest dla nas najważniejsze – dodaje Frédéric Faroche.

Prezes Veolii wziął również udział w panelu pt. „Jak rzucić palenie? W Piecu”, którego tematyka związana była z wyzwaniami dotyczącymi transformacji sektora ciepłowniczego.

– W naszej opinii istotnym elementem transformacji ciepłownictwa powinny być inwestycje w efektywność energetyczną. Działania w tym obszarze podejmujemy już od wielu lat. Dwa lata temu uruchomiliśmy również specjalny projekt pilotażowy dotyczący zwiększania efektywności. Z naszych obserwacji wynika bowiem, że 80% nieocieplonych budynków, do których dostarczamy ciepło zużywa 3-4 razy większą ilość ciepła niż nowe, ocieplone budownictwo. Taki stan rzeczy jest nie do zaakceptowania w dłuższej perspektywie. Ludzie płacą bowiem wysokie rachunki, a my jako przedsiębiorstwa ciepłownicze wytwarzamy ciepło, które jest “marnowane” – wskazał Faroche.

Kwestie problematyki związanej z zieloną transformacją poruszał w panelu „Energia dla mobilności” Tomasz Surma, dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych w Veolia Polska.

– Dziś klienci charakteryzują się wysokim poziomem świadomości. Chcą żeby energia była wytwarzana w źródłach wykorzystujących zasoby odnawialne. Jest to dla nas bardzo ważny głos. Działamy jednak w środowisku mocno regulowanym, z ogromnymi utrudnieniami, wpływa to na tempo rozwoju OZE na dużą skalę. Potrzebujemy więc lepszych warunków do inwestowania – powiedział Tomasz Surma.

Ważnym tematem tegorocznych dyskusji była także kwestia współpracy biznesu z samorządami, roli organizacji pozarządowych w edukowaniu biznesu czy samorządowców. Na ten temat, w dyskusji „Globalna gospodarka – nowy paradygmat wzrostu” wypowiadała się Izabela Rakuć-Kochaniak, Prezes Fundacji Veolia Polska.

– Od wielu lat jesteśmy aktywni w miastach i miejscowościach w których prowadzimy biznes. Na dzisiaj są to 123 miasta w Polsce. W przypadku programów podnoszących świadomość ekologiczną, czy budujących zaangażowanie lokalnej społeczności, najważniejsze jest zbudowanie zaangażowania samorządowców najwyższego szczebla. Bez ich patronatu i aktywnego udziału nic nie może się odbyć – powiedziała Izabela Rakuć-Kochaniak.

W dalszej części podkreślała jak wygląda współpraca Veolii z samorządami.

– Wierzymy, że odnawianie zasobów świata ma sens, gdyż od wielu dziesięcioleci intensywnie z nich korzystamy. Proekologiczne rozwiązania pozwalają nam docierać do samorządów, aby te zasoby mogły też służyć kolejnym pokoleniom. W naszych relacjach z samorządami wzajemnie się uczymy i wymieniamy doświadczeniami. Nasza dotychczasowa współpraca jest bardzo dobra i życzliwa, nie ma w niej tematów tabu – powiedziała Prezes Fundacji Veolia Polska.

W innej dyskusji swoimi doświadczeniami zawodowymi podzieliła się wieloletnia menadżerka w branży energetycznej Agata Mazurek-Bąk, Dyrektorka HR na Polskę oraz Europę Środkowo-Wschodnią i Azję Centralną w Grupie Veolia, Członkini Zarządu Grupy w Polsce, Członkini Rady Dyrektorów Veolia Environnement. Wzięła ona udział w panelu “Przywództwo kobiet – panel Akademii Liderek Henryki Bochniarz”.

– Kto, jak nie ty? Tak mówił do mnie mój ojciec, w stresujących sytuacjach. To mnie bardzo zbudowało na przyszłość. (…) wiedziałam, że karty rozdaję sama, a nie że ktoś wpływa na moje życie. To co pomogło mi się rozwinąć w kontekście różnych wyzwań, w tym pogodzenia pracy z życiem rodzinnym, to ogromny kredyt zaufania od mojego szefa. W pewnym momencie powiedziałam, że chcę wrócić z Poznania do rodzinnego Szczecina. Mój szef powiedział „Spróbujmy, za rok zobaczymy co z tego wyjdzie”. I to wyszło, dzięki temu nabrałam wiatru w żagle. Wymagało to umiejętności obdarzania zaufaniem ludźmi, z którymi pracuję. Jestem szczerą i odważną szefową. Staram się podejmować decyzje, które innym wydają się niemożliwe – podzieliła się swoją historią Agata Mazurek-Bąk.