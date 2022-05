Transformacja i bezpieczeństwo podczas Gazterm 2022 (NA ŻYWO) Energetyka

Gazterm 2022. Fot. BiznesAlert.pl

Witamy w relacji na żywo z 25. edycji konferencji Gazterm w Międzyzdrojach. Dyskusja toczyć się będzie wokół czterech głównych zagadnień: bezpieczeństwo, globalizacja, transformacja i współpraca regionalna – Inicjatywa Trójmorza. Materiał jest aktualizowany na bieżąco. Prosimy odświeżać stronę, by widzieć najnowsze informacje.

Pierwszy dzień konferencji Gazterm 2022

17.54

Skończyła się część oficjalna pierwszego dnia konferencji Gazterm 2022. Zapraszamy na dalszą część konferencji jutro rano.

17.34

– Pierwotnie terminal FSRU w Zatoce Gdańskiej planowany był na 2026-27 rok. Dziś trawają prace, aby ten terminal mógł powstać szybciej – powiedział Dariusz Kucel, dyrektor pionu rozwoju rynku gazu w Gaz-System.

17.07

– Wydaje się, że nasza ścieżka uwzględniająca paliwa gazowe jako paliwa przejściowe, w odniesieniu do inwestycji i kontraktów, które podpisaliśmy, jest prawidłowa. Pokazują to działania naszych partnerów zachodnich, którzy teraz szukają alternatywnych dostaw gazu. My już mamy know-how, mamy kontakty. Nie obawiam się o ewentualne niedobory gazu, zwłaszcza, że sytuacja rynkowa może doprowadzić do tego, że zapotrzebowanie na gaz może nawet spaść. Na to nakłada się transformacja energetyczna, związana m.in. z efektywnością energetyczną, rozwoju OZE, ale i produkcji paliw alternatywnych. Tutaj jednak jestem realistą. Energetyka potrzebuje stałych dostaw surowców, i tym się kierujemy tworząc politykę energetyczną jako ministerstwo klimatu i środowiska – powiedział Paweł Pikus, dyrektor departamentu elektroenergetyki i gazu w MKiŚ.

16.56

– Zostały podjęte decyzje, które mają na celu zwiększenie mocy polskich magazynów gazu. Jako Gas Storage Poland zależy nam, aby te zdolności zostały zwiększane w magazynach kawernowych – powiedział Błażej Wojnicz, prezes Gas Storage Poland.

Cały materiał można znaleźć tutaj:

16.43

– Zdążymy z Baltic Pipe, nie ma zagrożenia. Jesteśmy na finałach prac zarówno morskich, jak i lądowych. Pierwszego października pierwsze molekuły gazu popłyną tym gazociągiem – powiedział Dariusz Kucel, dyrektor pionu rozwoju rynku gazu w Gaz-System.

Cały materiał można znaleźć tutaj:

16.03

– Nasza rolą jako giełdy jest skoncentrowanie rynku w jednym miejscu, aby handel odbywał się płynnie. Jesteśmy też podmiotem umożlwiającym transparentną cenę za dany towar. Zapewniamy również bezpieczeństwo wykonania umów i płatności pomiędzy klientami. Dostarczamy również informacje rynkowe, transparentne w przeciwieństwie do relacji bilateralnych – powiedział prezes Towarowej Giełdy Energii Piotr Zawistowski.

Całą wypowiedź można znaleźć tutaj:

15.52

– To nie zakręt, tylko prawdziwe bieszczadzkie serpentyny. Inaczej planowaliśmy liberalizację rynku gazu w Polsce. Wysoka cena gazu dla części przedsiębiorców jest poważnym powodem do konkretnych decyzji i poszukiwań innych, alternatywnych źródeł energii. Przejmujemy nowych klientów, ale staramy się zachować wszystko, co istotne, odchodząc od monopolu, i traktować klienta jako najważniejszego partnera, a konkurencję jako czynnik, który każe nam się rozwijać – powiedział Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

15.43

– Państwo poiwnno zapewniać bezpieczeństwo dostaw gazu. My chcemy kupować gaz w sposób rynkowy. Nasza dekarbonizacja nie jest papierowa. Podpisaliśmy umowy na dostawę dwóch turbin do elektrociepłowni w Poznaniu. Mamy też zobowiązania w ramach rynku mocy. Obserwujemy co się dzieje w okól nas. Jesteśmy firmą globalną, działająca w 58 krajów świata. Mamy też nieco większą perspektywę. Czerpiemy zatem doświadczenie – mówi Krzysztof Zamasz, członek zarządu Veolii.

Całą wypowiedź można znaleźć tutaj:

15.31

– Ukraina odpowiada za tranzyt 25 procent gazu, który trafia z Rosji do Ukrainy. Niemcy zapewniały, że Nord Stream 2 to jedynie projekt biznesowy, ale nie miał się on przyczyniać do rozwoju wolnego rynku, tylko do umocnienia roli Gazpromu jako monopolisty. Ukraina nadal jest rzetelnym krajem tranzytowym. Popieramy embargo na import surowców energetycznych z Rosji, europejscy konsumenci są zakładnikami Rosji. Jesteśmy w stanie zmniejszyć dopływ środków finansowych do Rosji – powiedział Sergij Makogon, dyrektor Operatora Gazociągów Przesyłowych Ukrainy (GTSOU)

15.22

– Dla nas kryzys zaczął się w III kwartale 2021 roku wraz ze wzrostem cen gazu. Sytuacja zmieniła się diametralnie z winy Gazpromu. Zostaliśmy odcięci od dostaw gazu w końcówce kwietnia, co miało dla nas ogromne znaczenie, ale wcześniejszy kryzys pomógł nam przygotować się do tego, co miało miejsce na wiosnę. Kiedy weszliśmy w prawdziwy kryzys wywołany wojną, byliśmy do tego już o wiele lepiej przygotowani, strategia PGNiG opierała się na założeniu, że musimy odejść od importu z Rosji – powiedział Przemysław Wacławski, prezes PGNiG.

15.13

Wracamy po przerwie, obecnie trwa panel poświęcony poświęcony perspektywom wolnego rynku gazu w dobie wstrząsów geopolitycznych. Przypominamy, że transmisję online można znaleźć tutaj:



14.00

Panel „Transformacja dla bezpieczeństwa – niezależność energetyczna a proces dekarbonizacji w świetle REPowerUE i Fit for 55” dobiegł końca. Zapraszamy na ciąg dalszy konferencji Gazterm o godz. 15.00.

13.40

– Dziś mamy kryzys gazowy, który zaczął się w zeszłym roku, który spowodował, że Europa zaczęła myśleć o bezpieczeństwie w kontekście dbałości o finansowanie inwestycji. Bezpieczeństwo to też dbałość o relacje z partnerami. Trzecim elementem są również technologie. To wszystko daje dywersyfikację. Gaz jest potrzebny i będzie potrzebny w przemyśle oraz systemie ciepłowniczym – zaznaczył wiceprezes PGNiG Robert Perkowski.

13.20

– ENTSOG (Europejskie Stowarzyszenie Operatorów Przesyłowych Gazu – przyp. red.) pracuje nad kodeksami sieciowymi, które dotyczą infrastruktury i rozwiązań na rynku gazu. Fit For 55 określił najważniejsze cele, które Polska musi osiągnąć. Gdybyśmy się spotkali w grudniu, rozmawialibyśmy o czwartym pakiecie i o tym, w jakim kierunku ma przebiegać transformacja. Widzimy jednak jak świat się zmienia. Wysokie ceny i później agresja Rosji na Ukrainie wymusza zmiany, które musimy uwzględnić – powiedział Piotr Kuś, dyrektor generalny ENTSOG.

– Jeśli chodzi o kwestie infrastruktury, wszyscy zmierzamy do tego, aby jak najskuteczniej wykorzystywać energię odnawialną. Widzimy, że cele są bardzo ambitne. Czekają nas wyzwania, do których musimy się przygotować. Badamy możliwości dostosowania infrastruktury do nowych gazów, mamy również szereg postulatów, o których uwzględnienie będziemy zabiegać – dodał Kuś.

– Jeśli chodzi o kwestie infrastruktury, wszyscy zmierzamy do tego, aby jak najskuteczniej wykorzystywać energię odnawialną. Widzimy, że cele #FitFor55 są bardzo ambitne. Czekają nas wyzwania, do których musimy się przygotować – powiedział Piotr Kuś, dyrektor generalny @ENTSOG. pic.twitter.com/OjShUQRK34 — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) May 16, 2022

13.00

– Połączenie celów bezpieczeństwa i klimatycznych jest niezwykle trudne. Cele klimatyczne wykluczają w założeniu rozwój gazownictwa, ale historia pokazuje, że z gazu tak łatwo się nie zrezygnuje. Gaz stanowi główną oś dyskusji w Europie. Firmy szukają zdublowania łańcuchów logistycznych dostaw gazu. Zimy często pokazują, że gaz stanowił ważne wsparcie elektroenergetyki. Rozwój OZE musi być oparty o ramy bezpieczeństwa – mówił Robert Perkowski, wiceprezes PGNiG.

– Połączenie celów bezpieczeństwa i klimatycznych jest niezwykle trudne. Te drugie wykluczają w założeniu rozwój gazownictwa, ale historia pokazuje, że z gazu tak łatwo się nie zrezygnuje. #Gaz stanowi główną oś dyskusji w Europie – mówił Robert Perkowski, wiceprezes @GK_PGNiG. pic.twitter.com/HX154vvVFw — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) May 16, 2022

12.25

Dzięki GIPL widzimy wiele perspektyw na przyszłość. Interkonektor otwiera nowe możliwości na potrzeby regionu. Możemy rozmawiać z Polską o korzystniejszych taryfach w punktach wejścia i wyjścia. Razem z Polską wybraliśmy tę samą drogę dywersyfikacji. Litwa kończy ją, ponieważ jesteśmy mniejszym krajem, ale już teraz powinniśmy dyskutować jak wykorzystać tę infrastrukturę, aby budować wspólny interes – powiedział Gabriel Gorbacevski.

Litwa w pełni zaspokaja swoje zapotrzebowanie na gaz. Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu, powstanie drugiego w Zatoce Gdańskiej oraz zwiększenie przepustowości terminala w Kłajpedzie, pozwoli to osiągnąć w całym regionie – zaznaczył Gabriel Gorbacevski. #GAZTERM2022 pic.twitter.com/4PYLjnCmyo — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) May 16, 2022

– Mamy nadzieję, że PGNiG będzie aktywnie uczestniczył w rynku państw bałtyckich i wprowadzi większą konkurencję międzynarodową. Szukamy najlepszego sposobu na łączenie systemów gazowych w regionie. Pracując wspólnie udało się uzyskać korzystne wyniki. W najbliższym okresie zbliżamy się nad porozumieniem Litwy, Łotwy i Estonii. Chodzi o zniesienie taryf w punktach wejścia i wyjścia – dodał.

– Rozwój infrastruktury LNG pozwolił nam wstrzymać gaz z Rosji. Litwa dzięki terminalowi w Kłajpedzie w pełni zaspokaja swoje zapotrzebowanie na gaz, a wraz z rozbudową Terminalu LNG w Świnoujściu, powstaniem drugiego w Zatoce Gdańskiej oraz zwiększeniem przepustowości tego pierwszego na Litwie, będzie można to osiągnąć w całym regionie – zaznaczył Gabriel Gorbacevski, attaché ds. energii, Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce.

12.12

– Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z Polską ws. zapewnienia jej bezpieczeństwa energetycznego. W marcu osiągnęliśmy rekord eksportu gazu ziemnego. Mamy siedem dużych terminali eksportowych. Ten udział będzie się zwiększał, cały czas zwiększamy możliwości zarówno produkcyjne, jak i eksportowe – podkreślił Joshua Volz z departamentu energii USA.

12.05

– Kryzys gazowy pokazał, że państwa regionu muszą współpracować. Nasze podejście nie różni się od podejścia Polski. Wiemy, jak ważna jest dywersyfikacja źródeł dostaw surowców. Uważam, że mamy ogromny potencjał budowy zarówno infrastruktury gazowej, jak i elektroenergetycznej – powiedział Ole Toft, ambasador Królestwa Danii w Polsce.

Kryzys gazowy pokazał, że państwa regionu muszą współpracować. Wiemy, jak ważna jest dywersyfikacja źródeł dostaw surowców. Mamy ogromny potencjał budowy zarówno wspólnej infrastruktury gazowej, jak i elektroenergetycznej – powiedział Ole Toft, ambasador Królestwa Danii w Polsce. pic.twitter.com/N00hxAKgss — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) May 16, 2022

11.58

– W celu ułatwienia korzystania z naszych magazynów wprowadziliśmy ułatwiające składowania gazu z punktu widzenia klientów. Ułatwienia dotyczą m.in. przepisów celnych – dodał Mykoła Kolisnyk.

11.55

– Nasz system gazowy jest zsynchronizowany z systemem europejskim, cały czas realizujemy tranzyt rosyjskiego gazu do Europy, wypełniając wszelkie zapisy umowy tranzytowej. Mamy największe możliwości magazynowania gazu w Europie, co może być przydatne w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego naszym partnerom z Europy – zaznaczył Mykoła Kolisnyk, wiceminister energetyki Ukrainy.

11.47

– Węgiel obecnie wraca do łask. Mamy go na świecie na 300 lat. Przechodzimy złożoną transformację, której się podjęliśmy, aby przejść na surowce odnawialne. To wymaga ogromnych nakładów finansowych, a teraz mierzymy się z wojną. Europa się obudziła w sytuacji, gdy została wstrzymana realizacja Nord Stream 2. Zobaczyła, że w momencie braku dostępu do surowca pojawia się problem. Gospodarka, która jest oparta na tanim surowcu z jednego źródła, nie może być bezpieczna – powiedział Piotr Dziadzio.

11.45

– Europa obudziła się, gdy została wstrzymana realizacja Nord Stream 2. Zobaczyła, że w momencie braku dostępu do surowca pojawia się problem. Gospodarka, która jest oparta na tanim surowcu z jednego źródła nie może być bezpieczna – podkreślił Piotr Dziadzio, sekretarz stanu, ministerstwo klimatu i środowiska.

– Europa obudziła się, gdy została wstrzymana realizacja #NordStream2. Zobaczyła, że w momencie braku dostępu do surowca pojawia się problem. Gospodarka, która jest oparta na tanim surowcu z jednego źródła nie może być bezpieczna – podkreślił Piotr Dziadzio. #GAZTERM2022 pic.twitter.com/jAovHwlc51 — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) May 16, 2022

11.35

Rozumiemy, że proces dywersyfikacji jest trudny. Sami przechodziliśmy przez to. Jednak samo wskazywanie na trudności nie rozwiązuje problemu. My jako Polska chcemy pomóc państwom, które mają problem z osiągnięciem bezpieczeństwa energetycznego – powiedział Jabłoński.

11.30

– Pytanie, czy działania zmierzające do uniezależnienia będą konsekwentne. Cieszymy się z deklaracji, ale niestety już dziś są podejmowane próby w kontekście polityki sankcyjnej, aby te relacje z Rosją utrzymywać. To jest zjawisko niepokojące i szkodliwe dla wiarygodności Unii Europejskiej. Jeżeli nakładamy sankcje, największe państwa Wspólnoty łamią je, a UE nic z tym by nie zrobiła to źle by to świadczyło o naszej wiarygodności, a to ona jest dla nas kluczowa. To ona świadczy o naszej sile. Zachód pokazał, że jest zdolny do szybkiej reakcji, warto abyśmy tego nie zmarnowali – powiedział Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu, ministerstwo spraw zagranicznych.

– Niestety mamy do czynienia z próbami dawania koncesji Putinowi, aby mógł on zachować twarz, podobnie będzie się działo w przypadku energetyki. To jest spowodowane silnymi połączeniami biznesowymi, politycznymi i korupcyjnymi. Jeżeli nie chcemy ponosić większych kosztów wojny, musi się ona zakończyć zwycięstwem Ukrainy – dodał.

11.23

– Gaz pozostanie ważnym paliwem przejściowym, ze względu na wyłączanie bloków węglowych. Przed kryzysem mówiliśmy o gazie jako ważnym paliwie transformacji – dodał prezes Nowakowski.

11.20

– Dostęp do infrastruktury, do terminali LNG jest fundamentem bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale całej Europy Środkowej. To ważny element podnoszący bezpieczeństwo nie tylko nasze, ale i naszych sąsiadów i partnerów – powiedział prezes DISE Remigiusz Nowakowski.

Prezes DISE @remiknowakowski podczas #Gazterm2022: Dostęp do infrastruktury, do terminali LNG jest fundamentem bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale całej Europy Środkowej. To ważny element podnoszący bezpieczeństwo. @DISE_ENERGY pic.twitter.com/saJCVCPLGk — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) May 16, 2022

– Okazało się, że geopolityka będzie ważnym czynnikiem regulującym nasze zaangażowanie energetyczne. Wcześniej rozmawialiśmy o transformacji. Ona nadal jest ważna, ale dziś bezpieczeństwo jest kluczowe – podkreślił Nowakowski.

11.07

– To po regazyfikacji około 4 mld m sześc. To będzie około 20 procent polskiego zapotrzebowania. Gaz będzie do nas płynął z dwóch terminali – Port Arthur oraz Cameron LNG – podkreślił Przemysław Wacławski.

– Cieszymy się na rozwój współpracy z firmami z USA. Obecne czasy pokazują, jak ważni są wiarygodni partnerzy, a partnerzy z USA tacy są – zaznaczył wiceprezes Wacławski.

– Pierwsza dostawa amerykańskiego LNG to czerwiec 2017 roku. Od tego czasu zacieśniamy tę współpracę. W momencie, kiedy Europa zwraca się ku LNG, my już mamy ugruntowaną pozycje na tym rynku. Dlatego jest miło mi poinformować, że podpiszemy warunki przyszłego kontraktu na dostawy kolejnych ładunków amerykańskiego LNG. Umowa ma trwać 20 lat, i dotyczyć 3 mln ton LNG rocznie – ogłosił Przemysław Wacławski, wiceprezes ds. finansowych PGNiG.

– Gazterm stał się jednym z kluczowych wydarzeń polskiej debaty energetycznej. Jeszcze niedawno nasza uwaga skupiona była na transformacji energetycznej. Mówiliśmy jak ważna jest budowa pomostów∑ wewnątrz Europie Środkowej. Te założenia okazały się słuszne. Dzisiaj u podstaw tych dyskusji jest bezpieczeństwo. Utrzymanie dostaw gazu i budowanie bezpieczeństwa w Europie to kluczowe zagadnienia nie tylko z perspektywy biznesowej, ale także ze względu na komfort milionów Polaków – list prezes PGNiG odczytany przez Przemysława Wacławskiego.

11.05

– Stany Zjednoczone będą po stronie Ukrainy, która w końcu odniesie zwycięstwo i odeprze agresję rosyjską. Chciałbym pochwalić Polskę za decyzję o odcięciu wszelkich dostaw z Rosji. Pracujemy nad zwiększeniem dostaw gazu do regionu. Wiemy, że gaz jest paliwem przejściowym i chcemy wspierać państwa w dywersyfikacji. Dodatkowo, jesteśmy na progu ogłoszenia stuletniego sojuszu jądrowego z Polską – powiedział Joshua Volz z departamentu energii USA.

11.00

– Jestem dumny ze współpracy z Polską. Z przyjemnością zaznaczam, że projekt Baltic Pipe jest realizowany zgodnie z planem i gazociąg wystartuje do końca roku. To element politycznej współpracy. Było to pozytywne doświadczenie dla Gaz-Systemu i Energinetu, którzy, mam nadzieję, będą kontynuować wspólną pracę w przyszłości. Musimy stworzyć połączenia między państwami. Chcę docenić starania Polski, aby takowe powstawały. W obliczu obecnego kryzysu energetycznego, Dania zamierza zwiększyć wydobycie gazu ze swoich złóż na Morzu Północnym, przy zachowaniu celu strategicznego jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku – mówi Ole Toft, ambasador Królestwa Danii w Polsce.

– Mamy ambitne cele, jeśli chodzi o transformację energetyczną. Polska i Dania posiadają olbrzymi potencjał jeśli chodzi o biogaz oraz produkcję wodoru. Będziemy chcieli współpracować w tych sektorach – dodaje ambasador.

10.45

– Energetyka to broń Kremla, którą Rosja kieruje przeciw całej Europie. Firmy energetyczne odchodzą od współpracy z Rosjanami. Prezydent Putin utrudnia funkcjonowanie sektora energetyki w całej Europie. Sankcje nakładane na Rosję nie mają jeszcze takiego wpływu, jakiego byśmy oczekiwali. Rosja odcięła dostawy gazu do Polski, Finlandii. Oznacza to ogromną niepewność w kwestii bezpieczeństwa energetycznego – powiedział Mykoła Kolisnyk, wiceminister energetyki Ukrainy.

– Europejski Zielony Ład wymaga szukania rozwiązania, które zapewni bezpieczeństwo dostaw energii na terenie Unii Europejskiej. Jest to czas, w którym UE powinna podjąć zdecydowane działania w tej sferze. Ważna jest dywersyfikacja, aby zastąpić dostawy z Rosji – dodał.

10.35

– Gratuluje Państwu nie tylko jubileuszu, ale przenikliwości. Polska jest państwem, które najwcześniej w Europie zaczęła uniezależnianie się od dostawcy, który jest nierzetelny. My o tym wiedzieliśmy od dawna. Praca do wykonania na Zachód od Odry jest jeszcze większa. Tutaj, te głosy ostrzegające wybrzmiewały od zawsze. Owocem tej przenikliwości jest m.in. Terminal LNG w Świnoujściu, który pomaga nam uniezależnić się od Rosji – mówi Paweł Jabłoński, podsekretarz stanu, ministerstwo spraw zagranicznych.

10.30

– Gaz ziemny jest jednym z elementów bezpieczeństwa. Działania muszą być komplementarne, aby uniezależnić się od Rosji. To państwo nie jest wiarygodnym partnerem, i dziś możemy powiedzieć, że mieliśmy rację. Wskazywaliśmy naszym partnerom, że wiązanie się energetyczne z Rosją jest niebezpieczne. Widzimy, w którym kierunku zmierza polityka Rosji. Cieszymy się, że nasze działania pomogły nas przygotować na ten obecny kryzys – dodaje Piotr Dziadzio.

10.25

– Spotykamy się w trudnym momencie, który zmienia sytuację polityczną i energetyczną. Bezpieczeństwo energetyczne stało się kluczowym elementem towarzyszącym w naszym życiu. Nam w MKiŚ te słowa są wyjątkowo bliskie. Tegoroczna konferencja dotyczy dwóch ważnych obszarów. Pierwszy to niezależność energetyczna od Rosji. Drugi obszar dotyczy kryzysu wywołanego inwazją Rosji na Ukrainę – mówi Piotr Dziadzio, sekretarz stanu, ministerstwo klimatu i środowiska.



10.20

– Dzisiaj, w wyniku agresji Rosji na Ukrainę nie musimy nikogo przekonywać, jak ważna jest dywersyfikacja. Przykro, że potrzebowaliśmy wojny, aby to osiągnąć – doradca Prezydenta RP ds. polityki zagranicznej Paweł Czerwiński odczytał list prezydenta Andrzej Dudy.

List prezydenta Andrzeja Dudy odczytany przez Pawła Czerwińskiego: Dzisiaj, w wyniku agresji Rosji na Ukrainę nie musimy nikogo przekonywać, jak ważna jest dywersyfikacja. Przykro, że potrzebowaliśmy wojny, aby to osiągnąć. #GAZTERM2022 pic.twitter.com/y0fs3Cqurm — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) May 16, 2022

10.15

– Cieszę się, że możemy jako DISE od 6 lat być częścią Gazterm. Jesteśmy w okresie przełomu, w wyniku inwazji Rosji na Ukrainę stanęliśmy na zakręcie, również w energetyce – powiedział Remigiusz Nowakowski, prezes DISE.

10.10

– Chciałem serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przez 25 lat współpracowali ze mną i moim zespołem, aby to wydarzenie mogło się odbyć. Te 25 lat Gazterm to już duża część mojego życia. Mam nadzieję, że będziemy tę konferencję kontynuować – mówi Krzysztof Mastylak.

Krzysztof Mastylak: Chciałem serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przez 25 lat współpracowali ze mną i moim zespołem, aby to wydarzenie mogło się odbyć. Te 25 lat Gazterm to już duża część mojego życia. Mam nadzieję, że będziemy tę konferencję kontynuować. #GAZTERM2022 pic.twitter.com/upGFODSdgN — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) May 16, 2022

9.55

Konferencja Gazterm 2022 rozpocznie się uroczystym otwarciem o godz. 10.00. Transmisję z wydarzenia można zobaczyć tutaj:

Opracowali Mariusz Marszałkowski, Michał Perzyński i Jędrzej Stachura