Transformacja i inne wyzwania energetyki. Dzień drugi EKG 2022 (NA ŻYWO)

Witamy w relacji na żywo z drugiego z trzech dni Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

EKG 2022 – dzień drugi

14.42

Panel „Wodór – paliwo przyszłości”

– Jako Lotos realizujemy program letni budując polski elektrolizer. Współpracujemy z polskimi uczelniami, z polskimi naukowcami i firmami. To co jest istotne, to współpraca lokalna w ramach dolin wodorowych. My jako Lotos we współpracy założyliśmy klaster wodorowy w Trójmieście, gdzie zaczęto mówić o wodorze już od dawna. Jesteśmy obecni też na Podkarpaciu, gdzie realizujemy nasze projekty – powiedziała Sylwia Pawlak, dyrektor ds. innowacji Grupy Lotos.

14.35

– Nasze projekty koncentrują się głównie na produkcji czystych paliw wodorowych służących do paliw syntetycznych jak również intensyfikacji współpracy z nauką. Chodzi o budowę polskich zdolności w zakosie gospodarki wodorowej – powiedział Grzegorz Jóźwiak, dyrektor biura wdrażania paliw alternatywnych PKN Orlen.

– Strategia wodorowa Orlenu jest mapą drogową projektów wodorowych, zdefiniowanych w czasie i z określonym budżetem. Chcemy do 2030 roku przeznaczyć 7,4 mld złotych na inwestycje wodorowe. Chcemy się skupić na wielkoskalowych projektach produkcji wodoru. Tylko takie projekty pozwolą nam zbudować nową gałąź gospodarki. Przykładem takim dużym projektem jest program Hydrogen Eagle. To projekt obejmujący naszą część Europy – dodał Jóźwiak.

14.25

Panel „Energetyka jądrowa”

Piotr Podgórski z KGHM i Jerzy Topolski z Taurona jednomyślnie podkreślili, że technologia SMR potrzebuje zmian legislacyjnych.

14.15

– Mamy kilka oczekiwań w ramach współpracy z NuScale i obserwujemy ich pracę przy innych projektach. Jesteśmy na etapie, w którym możemy przygotowywać dokumenty, by złożyć je do Państwowej Agencji Atomistyki – powiedział Piotr Podgórski.

13.58

– Grupa Tauron poszukuje optymalnego miksu energetycznego i w niedługim czasie ogłosi nową strategię – mówi Jerzy Topolski, wiceprezes Tauron ds. zarządzania majątkiem.

13.55

– Rola KGHM się nie zmienia, nie będziemy operatorem jak Tauron. Zajmujemy się miedzią, srebrem i złotem, chcemy zachować pozycję na rynku konkurencyjnym. Jednocześnie nasze zapotrzebowanie wynosi 360-380 MV. Współpraca z firmą NuScale to odpowiedź na te potrzeby – zaznacza Piotr Podgórski, dyrektor naczelny ds. transformacji, KGHM Polska Miedź.

13.45

Panel „Wodór – paliwo przyszłości”

– Wodór to nie tylko energetyka, nie tylko ciepłownictwa ale i przemysł, który będzie głównym odbiorcą wodoru. Wodór daje nam wielką szansę osiągnięcia neutralności klimatycznej – podkreśla Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

– Gospodarka wodorowa mogłaby się doskonale rozwinąć i bez porozumienia sektorowego, ale wtedy moglibyśmy wyobrazić sobie scenariusz w którym do Polski weszłyby Zachodnie podmioty ze swoimi technologiami. My jednak chcemy, aby w Polsce powstał sektor nowych technologii odpowiedzialnych za rozwój wodoru. Mamy w Polsce potencjał, do budowy całego łańcucha wartości od technologii, po komercjalizacje, wdrożenie w oparciu m.in. o PKN Orlen, ale też Grupa Azoty, KGHM. Mamy pierwsze porozumienie sektorowe w Europie a nawet można powiedzieć, że na świecie. Jesteśmy krajem, który przeciera szlak i wskazuje drogę. Dzisiaj, w tym porozumienie identyfikujemy ponad 200 podmiotów z Polski, Europy i Świata. Partnerstwo sektorowe to działanie miękkie, ale MKiŚ objął pod swoją opiekę wszystkich, którzy chcą budować sektor wodorowy w Polsce – zaznaczył Zyska.

13.30

Rozpoczynają się kolejne panele.

13.00

Zakończyły się panele „Zielone Miasto”, „Elektromobilność” i „Offshore”.

12.35

Panel „Zielone Miasto”

– Kryzys klimatyczny nas dosięga a energetyka musi się do tego przystosować. Musimy podjąć próbę przejścia z węgla do zielonej energii – mówi wiceprezes Jan Pic.

Panel „Elektromobilność”

12.25

– Tauron nie odmawia nikomu przyłączenia do sieci. Przyłączyliśmy do tej pory 250 stacji ogólnego ładowania, co jest niezłym wynikiem w skali kraju, gdzie nie działamy na obszarze całego kraju. Obecnie budujemy przyłącza do kolejny 130 stacji. Użytkownicy chcieliby mieć jak największą koncentrację punktów, aby bezpiecznie móc się przyłączyć. I my jako Tauron chcemy to realizować. My podchodzimy do kwestii elektromobilności jako do misji publicznej – podkreśla Warzocha.

12.20

– Podchodzimy z taki samym zaangażowaniem do swoich inwestycji, jak i do inwestycji inwestorów, chcących skorzystać z naszej sieci. Z jednej strony jesteśmy inwestorem, z drugiej strony jako dystrybutor zajmujemy się przyłączeniami – mówi Artur Warzocha, wiceprezes ds. korporacyjnych Tauron.

12.20

Panel „Zielone Miasto”

– Kryzys klimatyczny nas dosięga a energetyka musi się do tego przystosować. Musimy podjąć próbę przejścia z węgla do zielonej energii – zaznacza wiceprezes Jan Pic.

12.10

Panel „Offshore”

– Krótkoterminowe zawirowania związane z wojną to nie tylko kwestia waluty i stóp procentowych. Orlen złożył wnioski o 11 kolejnych lokalizacji. Obecna sytuacja może być szansą na przyspieszenie transformacji energetycznej, jeśli zadziałamy odpowiednio. Pracujemy, by krótkoterminowe otoczenie rynkowe zmitygować w ten sposób, byśmy dokończyli inwestycje o czasie. Mamy duże ambicje, nie tylko na polskim Bałtyku, chcemy wziąć udział w aukcjach również na Litwie. Orlen chce być liderem offshore na całym Bałtyku. Pilnie przyglądamy się potencjałowi Łotwy. Local content jest kluczowy dla wszystkich gospodarek, chcemy, by był on jak najwyższy. Poszukujemy partnerstw lokalnie – mówi Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, prezes Baltic Power.

12.05

– Offshore to wielkie projekty inwestycyjne, które wymagają czasu. Oprócz standardowych działań wykonaliśmy coś jeszcze. W ubiegłym roku udało się zawrzeć umowę sektorową, która ma służyć rozwojowi tego sektora w Polsce. Administracja rządowa nie mogłaby podjąć się tego wyzwania sama. Eksperci oceniają, że polski potencjał offshore to 28-30 GW. Polska jednak na swoim wybrzeżu realizuje też inne czynności gospodarcze czy bezpieczeństwa. Dzisiaj za wcześnie, by zwiększać polskie ambicje offshore, poczekajmy kilka miesięcy, jestem pewien, że będziemy mieć dobre informacje dla polskiego biznesu i gospodarki – podkreśla Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii.

12.00

Panel „Zielone Miasto”

– Musimy zacząć pracować nad tym, żeby budynki były bardziej pasywne. W wielu miastach spółdzielnie dokonały tego. Musimy jednak zmieniać systemy zaopatrzenia w ciepło i racjonalnie nim gospodarować. Mamy wiele budynków z przestarzałymi systemami – podkreśla wiceprezes Pic.

11.50

– Zielone miasto to jest pewnego rodzaju idea, którą muszą współtworzyć mieszkańcy, ośrodki kultury i cała społeczność. Zielony Poznań, w który to projekt angażuje się Veolia, to zmiana postaw społecznych, akceptacja i zrozumienie idei zielonego miasta. Jeżeli tego zrozumienia nie będzie, to wybiorą takie władze, które nie będą ich męczyły takim pomysłem. Europejski Zielony Ład jest wskaźnikiem, w którym kierunku powinniśmy iść – mówi wiceprezes Jan Pic, dyrektor ds. technicznych Veolia Energia Poznań.

11.30

Rozpoczęły się panele „Offshore”, „Zielone Miasto” i „Elektromobilność”.

11.00

Panele „Zielone inwestycje i ich finansowanie” i „Emisje w gospodarce” dobiegły końca. Wracamy o godz. 11.30!

10.41

Panel „Zielone inwestycje i ich finansowanie”

W tym roku planujemy budowę nowych źródeł, szczególnie tych fotowoltaicznych i wiatrowych. Liczymy na Fundusz Transformacji Energetyki i inne. Tauron chce się jak najszybciej transformować w kierunku zielonej energii – zapowiada Krzysztof Surma, wiceprezes ds. finansów Taurona.

10.35

– Dzisiaj największym wyzwaniem są regulacje. Zazwyczaj bardzo długo musimy czekać na pozwolenie na daną inwestycję – tłumaczy Sylwia Pawlak, dyrektor ds. innowacji Grupy Lotos.

10.30

– Celem jest dojście do sytuacji, w której wodór będzie kosztował tyle co woda stołowa, a nie szampan. Wodór ma być tanią technologią i do tego dążymy – mówi Sara Piskor, dyrektor ds. strategii, public affairs i komunikacji, Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSOG).

10.15

Panel „Emisje w gospodarce”

– System EU ETS jest do poprawy. Jego celem miało być wygenerowanie inwestycji, które pomogą w transformacji energetycznej. Istotnym elementem jest sygnał cenowy, ale słabością systemu jest to, że nie generuje to inwestycji, które są potrzebne. Widać to z perspektywy inwestorów, że nieprzewidywalność cen stanowi problem – podkreślił Adam Guibourge-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska.

10.10

– 30 procent uprawnień do emisji CO2 jest w rękach instytucji finansowych, które są zarejestrowane na Kajmanach. To bardzo ciekawe – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

10.05

Panel „Zielone inwestycje i ich finansowanie”

– Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. O ile uda się ustalić warunki finansowania z inwestorem, takie przedsięwzięcie otrzyma wsparcie – podkreśla Robert Dąbrowski, dyrektor departamentu energii w ING Banku Śląskim.

– Jako banki komercyjne jesteśmy na końcu całego procesu. Każde przedsięwzięcie potrzebuje ram prawnych, konkretnego projektu firmy i dopiero na końcu jest rola banków – zaznacza Robert Dąbrowski z ING.

9.50

Panel „Emisje w gospodarce”

– Patrząc na cele unijne i polskie wynikające z porozumienia paryskiego, jest to absolutnie spójne z tym, by uniezależnić się od rosyjskich paliw kopalnych. Zmienia się ścieżka dojścia do tego celu. Kilka lat temu nasi sąsiedzi planowali, że przeprowadzą transformację w oparciu o gaz. Tymczasem w Polsce pracujemy nad dywersyfikacją dostaw już od jakiegoś czasu i jesteśmy w lepszej sytuacji niż Niemcy, które teraz szukają alternatywnych źródeł. Rząd przyjął założenia rewizji polityki energetycznej Polski, by zmniejszyć znaczenie gazu, przyspieszając inwestycje w OZE i technologie bezemisyjne, wykorzystując istniejące bloki węglowe – mówi Adam Guibourge-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska.

9.48

Panel „Zielone inwestycje i ich finansowanie”

– Projekty wielkoskalowe, których rentowność nie jest jeszcze potwierdzona, będą potrzebowały wsparcia ze środków publicznych. Umożliwią one przyspieszenie transformacji energetycznej w całym kraju – podkreśla Krzysztof Surma, wiceprezes ds. finansów Taurona.

9.45

– Realizujemy również projekty zielonego wodoru. Większość naszych projektów wodorowych to przedsięwzięcia innowacyjne. Dotacje uzyskujemy między innymi z NFOŚiGW. Obecnie większość inwestycji Lotosu to droga do transformacji. Środki publiczne są do tego niezbędne. – zaznacza Sylwia Pawlak.

9.40

– Grupa Lotos od pewnego czasu dywersyfikuje swoją działalność. Zmienia swoje inwestycje związane z zieloną transformacją. Nie jesteśmy firmą stricte energetyczną, w związku z czym nie będziemy inwestować dużych środków w OZE. Pójdziemy w stronę, którą bardziej znamy, czyli wodór. Począwszy od wodoru szarego i wykorzystania go w różnych dziedzinach – mówi Sylwia Pawlak, dyrektor ds. innowacji Grupy Lotos.

9.30

Rozpoczyna się drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

