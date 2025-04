Dzisiaj zostanie przeniesiona trumna z ciałem papieża, a pielgrzymi będą mogli złożyć mu hołd

W środę, o godzinie 9:00 rozpocznie się przeniesienie trumny z ciałem zmarłego papieża do bazyliki Świętego Piotra. Na miejscu pielgrzymi będą mogli go pożegnać. Trumna pozostanie wystawiona do piątku wieczorem, a na sobotę zaplanowany jest pogrzeb. Obecność na nim zapowiedziało 170 delegacji, według szacunków przybędzie około 200 tysięcy osób chcących pożegnać papieża.

W środę, 23 kwietnia, o 9:00 w Watykanie rozpocznie się obrzęd przeniesienia trumny z ciałem papieża Franciszka. Procesja rozpocznie drogę w kaplicy Domu Świętej Marty i podąży do bazyliki Świętego Piotra, gdzie trumna zostanie wystawiona i wierni będą mogli pożegnać papieża.

Ceremonii przewodniczyć będzie kardynał Kevin Farrell, kamerling, który w okresie wakatu na stanowisku papieża zarządza sprawami Watykanu. Uczestnicy procesji przejdą przez Plac Pierwszych Męczenników Rzymskich, pod Łukiem Dzwonów (Arco delle Campane) na plac Świętego Piotra i wejdą do bazyliki watykańskiej. Na miejscu odbędzie się Liturgia Słowa pod przewodnictwem kardynała Farrella.

Wierni, w środę, będą mogli oddać cześć zmarłemu papieżowi od godziny 11:00 do północy. W czwartek chętni będą mogli pożegnać Franciszka od godziny siódmej do północy, a w piątek od godziny siódmej rano do siódmej wieczorem.

Do tej pory otwarta trumna była wystawiona w kaplicy Domu Świętej Marty, ale dostęp do niej mieli tylko współpracownicy, hierarchowie i pracownicy Watykanu oraz zaproszeni goście jak prezydent Włoch Sergio Mattarella z córką Laurą.

Sobotni pogrzeb

Pogrzeb odbędzie się w sobotę na placu Świętego Piotra. Msza święta rozpocznie się o godzinie 10:00 i będzie jej przewodził Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego. Następnie odbędą się obrzędy końcowe przy trumnie, po których zostanie wniesiona do bazyliki Świętego Piotra skąd przewiozą ją do bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie, gdzie papież życzył sobie być pochowany.

W testamencie wyraźnie zaznaczył, że prosi o prosty grób z wyrytym tylko imieniem.

Kolegium Kardynalskie postanowiło zawiesić planowane uroczystości beatyfikacyjne, do czasu obrania nowego papieża i podjęcia przez niego decyzji.

Włoskie ministerstwo spraw wewnętrznych przekazało, że spodziewa się około 200 tysięcy osób uczestniczących w ceremonii pogrzebowej. Pielgrzymom pomagać będzie włoska Obrona Cywilna, która będzie również odpowiadała za ich przyjęcie.

Zapowiedziało się 170 oficjalnych delegacji. Wśród nich znajdzie się Polska, pod przewodnictwem prezydenta Andrzeja Dudy. Dodatkowo pojawi się m.in. Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, i Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy.

Polski prezydent ogłosił żałobę narodową na 26 kwietnia 2025 roku.

