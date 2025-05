Trump do Nawrockiego: You will win – Wygrasz

W piątek od rana media przekazywały, że kandydat wspierany przez PiS Karol Nawrocki spotkał się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Prorządowe media eksponowały wypowiedzi polityków koalicji, które próbowały zdyskredytować Nawrockiego.

W piątkowy poranek wizyta Karola Nawrockiego była numerem jeden nie tylko w informacyjnej części mediów społecznościowych większości polskich portali.

President Donald J. Trump welcomes Polish presidential candidate Karol Nawrocki to the Oval Office 🇺🇸🇵🇱 pic.twitter.com/EzjPgygMxI — The White House (@WhiteHouse) May 2, 2025

„President Donald J. Trump welcomes Polish presidential candidate Karol Nawrocki to the Oval Office – Prezydent Donald J. Trump powitał kandydata na prezydenta Polski w Gabiecie Owalnym” – napisano na oficjalnym portalu Białego Domu.

Kto jest w potrzasku?

Konserwatywny publicysta Sławomir Jastrzębowski komentował na X kontrast między wizytą kandydata w stolicy Stanów Zjednoczonych a relacjami liberalnych portali. „Nawrocki w Białym Domu tymczasem niemiecko-szwajcarski Onet: To być punkt zwrotny w kampanii. Nawrocki jest w potrzasku” – napisał portal.

Nawrocki w Białym Domu tymczasem niemiecko-szwajcarski Onet. 😎 pic.twitter.com/sNRnzSJumR — sławek jastrzębowski 🇵🇱 (@sjastrzebowski) May 1, 2025

Co oburzyło Onet relacjonujący wizytę konserwatywnego kandydata w Waszyngtonie? „Zachwytów nie kryją politycy PiS, którzy przekonują, że silny sojusz Polski i USA to gwarant bezpieczeństwa. Tymczasem politycy po drugiej stronie politycznej sceny piszą m.in. o próbie wpływania na wybory w Polsce” – napisano w Onecie bez przypomnienia, że to obecne władze korzystały z poparcia politycznego Komisji Europejskiej.

Właśnie Stany Zjednoczone i wiele innych krajów, m.in. Europy, alarmowały, że na wybory w 2023 roku, które wygrała koalicja Tuska, ogromny wpływ wywarli europejscy liberałowie za pomocą szantażu uzależnienia przekazania unijnych pieniędzy Polsce w zamian za to, że przestanie tam rządzić prawica m.in. z PiS.

Spacer jamników ważniejszy

Na wpis Jastrzębowskiego odpowiedziało wielu internautów. „Panie Sławku w potrzasku to będzie onet i reszta tych (…) dziennikarzy” – napisał Graf Tyson. „Na Polsacie od rana najważniejsze tematy: Spacer jamników po Budapeszczie, Beckham skończył 50 lat. Ani słowem o wizycie w Białym Domu” – dała na X Izabela.

Radykalny wobec PiS lewicowy poseł Tomasz Trela słynący z określanych jako hejterskie wpisów na X zaatakował Nawrockiego. „Podnóżek Kaczyńskiego, niejaki Nawrocki poleciał do USA, żeby popatrzyć na Donalda. Pożar u nich, to mało powiedziane” – napisał Trela.

Także w niezbyt wyszukany sposób odpowiedzieli posłowi lewicy niektórzy uzytkownicy sieci [pisownia oryg. – red.]. „Trela. Co? Jajco” – skomentował iterneuta Rocky Balboa. Trela był krytykowany też w inny sposób. „Trela, nadążysz mieszać bigos? Bo ciebie to maks mogą wpuścić na obrady komisji, która sp……ła przed osobą, którą macie przesłuchać” – zwrócił uwagę posłowi Bobz.

Inny internauci próbowali uspokajać polityka. „Panie Tomaszu aż panu piana na usta wyciekła. Nie ma co się tak denerwować, zwyczajnie pan Nawrocki jest lepszy, a jego sztab prężniejszy niż ten prowadzony przez gang Olsena, tfu pana Nitrasa. Co by było, gdyby mieli należną im subwencję? Rozjechaliby was walcem” – napisała Anna do Tomasza Treli.

Panie Tomaszu aż panu piana na usta wyciekła. Nie ma co się tak denerwować, zwyczajnie pan Nawrocki jest lepszy, a jego sztab prężniejszy niż ten prowadzony przez gang Olsena tfu pana Nitrasa. Co by było, gdyby mieli należną im subwencję? Rozjechaliby was walcem. — Agata Lis (@lis_agata59093) May 1, 2025

Wśród prawie 800 odpowiedzi na wpis Treli tylko kilkanascie było korzystnych dla posła lewicy. I nie skończyło się na ocenie posta, były też jego interpretacje.

Ruska propaganda Treli

„Dlaczego nie cieszy was to, że ktoś pilnuje polskich spraw? Powinniście go wspierać w tych staraniach a nie krytykować. Wiesz Trela tam dzisiaj powinien być Tusk ale jakoś nie może się przełamać chłopina” – dodała na X Prawa Polka. „Słaba próba ruskiej propagandy w pana wykonaniu, panie Trela – podsumował Marin Sz. kpiny posła lewicy.

Politykom PO na pewno zaszkodziły nocne posty, którymi rząd i sztab kandydata PO Rafała Trzaskowskiego starał się zdyskredytować kandydata wspieranego przez PiS i range jego wizyty w USA. „Mocny punkt dla Nawrockiego. Twierdzenia Barbary Nowackiej, że była to tylko „wycieczka do ogrodów” ośmieszają ją samą” – podkreślił publicysta Piotr Semka.

Mocny punkt dla Nawrockiego. Twierdzenia Barbary Nowackiej, że była to tylko "wycieczka do ogrodów" ośmieszają ją samą. https://t.co/TplcO8lKBv — Piotr Semka (@PiotrSemka) May 2, 2025

„(…) u Uśmiechniętych totalna panika z powodu wizyty Nawrockiego w Waszyngtonie” – podkreślił konserwatywny publicysta Dawid Wildstein.

You will win

Polityk Lewicy poseł Anna Maria Żukowska zaskoczyła krytycznym wobec koalicjanta z PO postem na X. „A w poprzednich wyborach Trzaskowski nie biegał przypadkiem do Bidena? (…)” – przypomniała Żukowska ilustrując wpis zdjęciem 46. prezydenta USA Joe Biden z kandydatem PO Rafałem Trzaskowskim.

W piątek przed południem najczęściej emitowaną wypowiedzią w polskich portalach internetowych i mediach były słowa Karola Nawrockiego. „Prezydent Trump powiedział do mnie – You will win – wygrasz” – podsumował kandydat wspierany przez PiS.

hub/X / Onet/ White House