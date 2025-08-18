Najważniejsze informacje dla biznesu

AktualnościBezpieczeństwo

Trump zdradził jakie warunki postawi Zełeńskiemu

Autor: Marcin Karwowski18 sierpnia, 2025, 08:10

Spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim z 28 lutego zakończyło się kłótnią, po której lider Ukrainy opuścił Biały Dom i nie podpisał umowy surowcowej. Prezydenci spotkają się ponownie 18 sierpnia w celu omówienia zakończenia konfliktu na Ukrainie. Fot.: PAP/EPA.

Donald Trump powiedział, że w celu zakończenia wojny Ukraina będzie musiała zrzec się Krymu i nigdy nie wstąpi do NATO. Dzisiaj prezydent USA spotka się ze swoimi ukraińskim odpowiednikiem i europejską delegacją w celu omówienia potencjalnego zakończenia konfliktu.

W niedzielę Donald Trump odniósł się, na swojej platformie społecznościowej Truth Social, do spotkania z Wołodymyrem Zełeńskim.

– Prezydent Ukrainy Zełeń jeżeli zechce może zakończyć wojnę z Rosją niemalże natychmiast lub kontynuować walki. Pamiętajcie jak to się zaczęło. Nie ma mowy o powrocie Krymu, oddanego za Obamy (12 lat temu, bez jednego wystrzału!) i NIE MA mowy o wejściu Ukrainy do NATO. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają!!! – napisał.

Donald Trump po niedawnym zaostrzeniu retoryki wobec Władimira Putina, wrócił do publicznego obwiniania Zełeńskiego za wojnę i jej trwanie, o czym przed szczytem na Alasce, w rozmowie z Biznes Alert, mówił Mateusz Piotrowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Zdecydowane podejście co do zachowania przez Rosję okupowanego Krymu i pozostania Ukrainy poza strukturami NATO jest zaakcentowaniem wcześniejszego stanowiska. Trump w kwietniu, z okazji 100 dni prezydentury, obwiniał za rozpoczęcie wojny pogłoski jakoby Ukraina zamierzała dołączyć do NATO. Wspomniany zarzut jest często powtarzany przez Kreml, w celu usprawiedliwienia agresji na Ukrainę.

W 2014 roku na Krym przybyli rosyjscy żołnierze, tzw. zielone ludziki, nazywani tak z uwagi na nie noszenie dystynkcji. Następnie, pod hasłem ochrony rosyjskiej ludności, Moskwa przerzuciła większe siły. Tym samym Rosja złamała memorandum budapeszteńskie, w którym gwarantowała Ukrainie niepodległość i integralność terytorialną. Przerodziło się to w dalszy konflikt, m.in. w Wojnę w Donbasie a w rezultacie doprowadziło do obecnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Wizyta w Waszyngtonie

Zełeński przyleciał do Waszyngtonu w niedzielę. W wizycie towarzyszyć mu będą europejscy politycy: prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni, prezydent Dinlandii Alexander Stubb, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i sekretarz generalny NATO Marko Rutte.

Trump zapowiedział, że najpierw spotka się sam na sam ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Dopiero następnie podejmie europejską delegację.

Wcześniej Zełeński wypowiedział się krytycznie co do zrzeczenia się ukraińskich ziem na rzecz Rosji. Zauważył, że nie pozwala na to konstytucja jego kraju, co wywołało wzburzenie Trumpa.

– Trochę mnie zaniepokoiło, że Zełeński powiedział, że muszę uzyskać zgodę konstytucyjną – powiedział amerykański prezydent. – Ma zgodę na wojnę i zabijanie wszystkich, ale potrzebuje zgody na wymianę terytoriów. Bo wymiana terytoriów będzie miała miejsce. Wiem to od Rosji i z rozmów ze wszystkimi – dodał.

Gwarancje USA

Steve Witkoff, specjalny wysłannik prezydenta USA, powiedział w niedzielę, że Putin zgodził się na „ustępstwo” w postaci objęcia przez USA Ukrainy gwarancjami podobnymi do artykułu 5. NATO, ale poza Sojuszem. Marco Rubio, sekretarz stanu, zaznaczył jednak, że jest jeszcze daleka droga do osiągnięcia porozumienia pokojowego.

Artykuł piąty określa, że jeżeli państwo należące do NATO padnie ofiarą zbrojnego ataku, każdy inny członek Sojuszu uzna ten akt za zbrojny atak na wszystkich członków i podejmie działania, które uzna za konieczne, aby udzielić pomocy zaatakowanemu sojusznikowi.

CNN / Truth Social / Time / CNBC

Powiązane artykuły

Warszawa, 15.08.2025. Prezydent RP Karol Nawrocki (C) podczas defilady na warszawskiej Wisłostradzie, w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego, 15 bm. Tegoroczna defilada wojskowa odbywa się pod hasłem „Dziękujemy za Waszą służbę”. (mr) PAP/Marcin Obara

Prezydent Nawrocki szykuje się do rozmów z Trumpem. “To priorytet”
Prezydent Karol Nawrocki przygotowuje się do wrześniowej wizyty w USA, podczas której będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem o bezpieczeństwie regionu....

Upały uderzają w OZE. Mniej energii za więcej pieniędzy
Fale upałów w południowej Europie w 2024 i 2025 roku znacząco zwiększyły zużycie energii i ceny prądu, bijąc rekordy w...
Dron nawodny Kozak Mamai może się poruszać z prędkością 110 km/h Autor. Ukraińskie służby bezpieczeństwa

Morskie drony zmieniają reguły gry. Nowa era walki na wodzie i pod wodą
Bezzałogowe systemy nawodne i podwodne stają się kluczowym narzędziem nie tylko w cywilnym monitoringu akwenów. Przede wszystkim w nowoczesnej wojnie...
TAGI Donald TrumpInwazja Rosji na UkrainieWołodymyr Zełenski

Udostępnij:

Facebook X X X

Najnowsze artykuły

Prezydent Nawrocki szykuje się do rozmów z Trumpem. “To priorytet”
18 sierpnia, 2025, 08:29
Warszawa, 15.08.2025. Prezydent RP Karol Nawrocki (C) podczas defilady na warszawskiej Wisłostradzie, w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego, 15 bm. Tegoroczna defilada wojskowa odbywa się pod hasłem „Dziękujemy za Waszą służbę”. (mr) PAP/Marcin Obara
Trump zdradził jakie warunki postawi Zełeńskiemu
18 sierpnia, 2025, 08:10
Upały uderzają w OZE. Mniej energii za więcej pieniędzy
18 sierpnia, 2025, 07:50
Morskie drony zmieniają reguły gry. Nowa era walki na wodzie i pod wodą
18 sierpnia, 2025, 07:40
Dron nawodny Kozak Mamai może się poruszać z prędkością 110 km/h Autor. Ukraińskie służby bezpieczeństwa
Wagnerowcy są nie do ruszenia w Środkowej Afryce. Rwanda lekarstwem
18 sierpnia, 2025, 07:30