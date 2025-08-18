Trump zdradził jakie warunki postawi Zełeńskiemu

Spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim z 28 lutego zakończyło się kłótnią, po której lider Ukrainy opuścił Biały Dom i nie podpisał umowy surowcowej. Prezydenci spotkają się ponownie 18 sierpnia w celu omówienia zakończenia konfliktu na Ukrainie. Fot.: PAP/EPA.

Donald Trump powiedział, że w celu zakończenia wojny Ukraina będzie musiała zrzec się Krymu i nigdy nie wstąpi do NATO. Dzisiaj prezydent USA spotka się ze swoimi ukraińskim odpowiednikiem i europejską delegacją w celu omówienia potencjalnego zakończenia konfliktu.

W niedzielę Donald Trump odniósł się, na swojej platformie społecznościowej Truth Social, do spotkania z Wołodymyrem Zełeńskim.

– Prezydent Ukrainy Zełeń jeżeli zechce może zakończyć wojnę z Rosją niemalże natychmiast lub kontynuować walki. Pamiętajcie jak to się zaczęło. Nie ma mowy o powrocie Krymu, oddanego za Obamy (12 lat temu, bez jednego wystrzału!) i NIE MA mowy o wejściu Ukrainy do NATO. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają!!! – napisał.

Donald Trump po niedawnym zaostrzeniu retoryki wobec Władimira Putina, wrócił do publicznego obwiniania Zełeńskiego za wojnę i jej trwanie, o czym przed szczytem na Alasce, w rozmowie z Biznes Alert, mówił Mateusz Piotrowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Zdecydowane podejście co do zachowania przez Rosję okupowanego Krymu i pozostania Ukrainy poza strukturami NATO jest zaakcentowaniem wcześniejszego stanowiska. Trump w kwietniu, z okazji 100 dni prezydentury, obwiniał za rozpoczęcie wojny pogłoski jakoby Ukraina zamierzała dołączyć do NATO. Wspomniany zarzut jest często powtarzany przez Kreml, w celu usprawiedliwienia agresji na Ukrainę.

W 2014 roku na Krym przybyli rosyjscy żołnierze, tzw. zielone ludziki, nazywani tak z uwagi na nie noszenie dystynkcji. Następnie, pod hasłem ochrony rosyjskiej ludności, Moskwa przerzuciła większe siły. Tym samym Rosja złamała memorandum budapeszteńskie, w którym gwarantowała Ukrainie niepodległość i integralność terytorialną. Przerodziło się to w dalszy konflikt, m.in. w Wojnę w Donbasie a w rezultacie doprowadziło do obecnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Wizyta w Waszyngtonie

Zełeński przyleciał do Waszyngtonu w niedzielę. W wizycie towarzyszyć mu będą europejscy politycy: prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni, prezydent Dinlandii Alexander Stubb, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i sekretarz generalny NATO Marko Rutte.

Trump zapowiedział, że najpierw spotka się sam na sam ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Dopiero następnie podejmie europejską delegację.

Wcześniej Zełeński wypowiedział się krytycznie co do zrzeczenia się ukraińskich ziem na rzecz Rosji. Zauważył, że nie pozwala na to konstytucja jego kraju, co wywołało wzburzenie Trumpa.

– Trochę mnie zaniepokoiło, że Zełeński powiedział, że muszę uzyskać zgodę konstytucyjną – powiedział amerykański prezydent. – Ma zgodę na wojnę i zabijanie wszystkich, ale potrzebuje zgody na wymianę terytoriów. Bo wymiana terytoriów będzie miała miejsce. Wiem to od Rosji i z rozmów ze wszystkimi – dodał.

Gwarancje USA

Steve Witkoff, specjalny wysłannik prezydenta USA, powiedział w niedzielę, że Putin zgodził się na „ustępstwo” w postaci objęcia przez USA Ukrainy gwarancjami podobnymi do artykułu 5. NATO, ale poza Sojuszem. Marco Rubio, sekretarz stanu, zaznaczył jednak, że jest jeszcze daleka droga do osiągnięcia porozumienia pokojowego.

Artykuł piąty określa, że jeżeli państwo należące do NATO padnie ofiarą zbrojnego ataku, każdy inny członek Sojuszu uzna ten akt za zbrojny atak na wszystkich członków i podejmie działania, które uzna za konieczne, aby udzielić pomocy zaatakowanemu sojusznikowi.

