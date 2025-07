Trwa promocja, którą pokochali Goście Energylandii! Drugi bilet 50% taniej

Nie będzie lepszego momentu, aby zaplanować rodzinną przygodę w największym Parku Rozrywki w Polsce. Energylandia uruchomiła kolejną edycję jednej z najbardziej lubianych promocji, czyli „Drugi bilet -50%”. Od 22 lipca do 17 sierpnia bilety można kupić na wyjątkowych warunkach, a wykorzystać je nawet jesienią, bo aż do 26 października 2025 roku.

Specjalna oferta sprawdzi się doskonale w gorące dni. Pamiętajmy bowiem, że w ramach jednego biletu zyskujemy dostęp do dwóch Parków. Po jednej stronie czekają klasyczne strefy rozrywki z rollercoasterami, pokazami i atrakcjami tematycznymi, a po drugiej rozległy Water Park, który – jak podkreślają Goście – w pełni zasłużenie dzierży tytuł najlepszego, odkrytego Parku Wodnego w Europie!

Bo tutaj można poczuć się jak na egzotycznych wakacjach! W sierpniu Energylandia zamienia się w plażowe centrum zabawy, gdzie w ciągu kilku godzin można szaleć na ekstremalnych atrakcjach, a następnie odpocząć w wodnej oazie z widokiem na palmy i niebo pełne słońca.

Ci, którzy cenią sobie większy spokój lub chcą odpocząć od upału, mogą zaplanować wizytę na później. Promocyjne bilety są ważne aż do końca października, co otwiera szansę na udział w wydarzeniach sezonu specjalnego. Wśród nich znajdziemy Złotą Polską Jesień, pełną kolorów, rozmaitych dyń oraz rodzinnej atmosfery, energetyczny Oktoberfest w bawarskim stylu, podczas którego zachwycą nas nie tylko atrakcje, ale i oferta gastronomiczna, a także Halloween Time, czyli wydarzenie, które łączy zabawę ze szczyptą dreszczyku. Każdy z tych eventów to inna odsłona Parku i kolejna okazja do niezapomnianej przygody.

Promocja „Drugi bilet -50%” to nie tylko okazja, by zapłacić mniej, ale też świetny impuls, by wreszcie zaplanować coś wyjątkowego. Bez względu na to, czy będzie to rodzinny dzień pełen radości, wypad z paczką znajomych czy spontaniczna randka w rytmie rollercoasterów. Energylandia daje ku temu powód. A reszta? To już czysta przyjemność.