Trwają rozmowy NATO o możliwości przekazania myśliwców Ukrainie Alert

Kwatera główna NATO w Brukseli. Fot. NATO

Trwają rozmowy dotyczące przekazania Ukrainie myśliwców. Dyskusyjne pozostają zasadność takiego działania i to w jaki sposób miałoby do niego dojść. Rzecznik rządu Piotr Müller podkreśla, że powinno zostać to rozstrzygnięte w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– Kwestia przekazania Ukrainie myśliwców to jest element dyskusji, która toczy się w NATO – powiedział przedstawiciel rządu pytany przez TVP. Jak dodaje, państwa członkowskie nie są zgodne w tej kwestii. – Wiele państw zgłasza zastrzeżenia do tego typu działań – dodaje Piotr Müller. Zdecydowanie się na tego typu ruch niesie za sobą ryzyko. Władimir Putin zaznaczył w jednym ze swoich wystąpień, że każda ingerencja w wojnę na Ukrainie może przynieść odwet ze strony Rosji. – Jest to sprawa bardzo delikatna. Władze Polski nie podjęły żadnej decyzji co do przekazania samolotów Ukrainie – podkreśla rzecznik.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken, w niedzielnym wystąpieniu powiedział, że Stany Zjednoczone biorą pod uwagę pośrednictwo Polski w przekazaniu samolotów Ukrainie. – Nie jest prawdziwa informacja, że z terenu Polski startują samoloty w celach bojowych na teren Ukrainy – zaznacza Müller. Rząd podkreśla, że decyzja powinna zostać podjęta w ramach NATO.

Trwa agresja Rosji na Ukrainie. Świat zachodni wprowadził sankcje wobec Rosjan uderzające w sektory finansowy, energetyczny i bezpieczeństwa. Rosjanie nie zatrzymali jednak inwazji.

Polska Agencja Prasowa