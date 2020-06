Trzaskowski: Jeśli odwrócimy się od problemu zmian klimatu, będziemy skansenem gospodarczym Atom

Rozmowa Rafała Trzaskowskiego z Karolem Paciorkiem. Źródło: YouTube

W rozmowie z Karolem Paciorkiem na kanale Imponderabilia na YouTube, kandydat na prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski wypowiedział się na temat transformacji energetycznej, polityki klimatycznej i energetyki jądrowej.

Trzaskowski o energetyce i klimacie

– Dzisiaj w Europie nie ma miejsca dla polityków, którzy mienią się jako nowocześni, a nie rozumieją zmian klimatu. Zmiany klimatu to jedno z podstawowych założeń cywilizacji i musimy z nimi walczyć, tak samo jak musimy walczyć o czyste powietrze. Sytuacja Polski jest jednak bardzo trudna. Powinniśmy stawiać przed sobą ambitne cele, a jednocześnie walczyć o pieniądze w Unii Europejskiej, by dokonać transformacji energetycznej. Jako europoseł i minister brałem udział w negocjacjach, w których zgadzaliśmy się na cele Unii Europejskiej, ale mówiliśmy, że potrzebujemy więcej czasu, bo wciąż jesteśmy zależni od węgla i potrzebujemy pieniędzy, żeby dojść do zupełnie innego myślenia o energetyce. Tymczasem rząd PiS-u odwrócił się plecami od tego problemu – powiedział Rafał Trzaskowski.

– Byłem w Koninie, w regionie, który jest kompletnie zapomniany przez rząd. Tam samorządowcy planują przestawienie Konina i okolic na zupełnie nowe tory: energetyka wiatrowa, wodór i elektromobilność. W tę stronę musimy iść – mówił.

– Kwestia energetyki jądrowej w Polsce jest niesłychanie kontrowersyjna. Jest to bardzo ważna decyzja, o której trzeba dyskutować – pytanie, czy w społeczeństwie jest akceptacja dla tego typu rozwiązań. Gdybyśmy jednak nie zmarnowali ostatnich pięciu lat i inwestowali w odnawialne źródła energii, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu i nie musielibyśmy mówić o takim dylemacie. Na pewno transformację energetyczną należy potraktować w sposób poważny, a ten rząd absolutnie tego nie robi. To jedno z największych wyzwań przed nami – powiedział kandydat KO na prezydenta

– Dzisiaj rząd przedstawia projekty infrastrukturalne, które są kompletnie nieprzygotowane. Zafundował Elektrownię Ostrołęka za miliardy, z której musi się wycofywać, zamiast zaproponować inwestycje, które są konieczne. Obawiam się, że rząd przygotuje kolejną inwestycję, która będzie kompletnie nieopłacalna. Widzę, jak duże państwa odchodzą od atomu i inwestują przede wszystkim w odnawialne źródła energii. Obawiam się, że inwestując w atom zamiast w OZE, za 10-20 lat możemy stać się nienowocześni. Dzisiaj odwrócenie się od zmian klimatu oznacza, że staniemy się skansenem gospodarczym. Dlatego nie odpowiadam na to pytanie jednoznacznie, bo uważam, że jest lepsza droga, ale być może pewnych rozwiązań nie będzie można całkowicie wykluczyć – podsumował Rafał Trzaskowski.

Opracowanie: Michał Perzyński