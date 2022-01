Trzy kraje odpowiadały za 60 procent eksportu LNG w 2021 roku Alert

88. dostawa LNG do terminalu w Świnoujściu. Fot. Polskie LNG

Australia w 2021 roku wyprzedziła Katar i była liderem pod względem eksportu LNG. Na trzecim miejscu znalazły się Stany Zjednoczone.

Trzy kraje odpowiadają za 60 procent światowego eksportu LNG. Eksport Australii wyniósł w 2021 roku 80,23 mln ton w stosunku do 77,63 mln ton w 2020 roku. Katar wyeksportował 77,83 mln ton LNG, nieznacznie zmniejszając wolumen z 2020 roku, który wyniósł wtedy 77,88 mln ton. Stany Zjednoczone trzeci rok z rzędu zapewniły sobie ostatnie miejsce podium, eksportując 70,43 mln ton prawie podwajając wynik z 2020 roku. Wtedy eksport LNG z USA wyniósł 47,35 mln ton.

W sumie te trzy kraje dostarczyły 60 procent całkowitego światowego eksportu LNG w 2021 roku, szacowanego na 382,7 mln ton. Łączny wolumen eksportu LNG z Australii, Kataru i Stanów Zjednoczonych – 228,5 mln ton był o 12,6 procent większy niż przed rokiem. Wtedy te trzy kraje wyeksportowały 202,85 mln ton LNG.

Prawie cały eksport LNG z Australii trafił do krajów azjatyckich, z wyjątkiem dostaw 30 tys. ton do Hiszpanii. Australijski gaz importowały przede wszystkim Chiny – 31,86 mln ton, i Japonia – 27,39 mln ton. Katar realizował głównie dostawy do Azji 59,12 mln ton i Europy 16,81 mln ton. Dostawy LNG z USA do Azji wyniosły 34,06 mln ton tj. wzrost o 47,6 procent w stosunku do 2020 roku, do Europy 24,07 mln ton tj. wzrost o 32 procent oraz do Ameryki Łacińskiej 12,4 mln ton.

Interfax/Vygon/Mariusz Marszałkowski