Turbiny gazowe są już na placu budowy Nowej EC Czechnica

W Siechnicach pod Wrocławiem trwa realizacja budowy nowej elektrociepłowni – priorytetowej inwestycji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, należącego do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE. Na plac budowy dotarły już kotły szczytowo-rezerwowe, turbiny gazowe i generatory. Instalacja urządzeń technologicznych prowadzona jest równolegle z budową konstrukcji budynków i sieci.

Elektrociepłownia Czechnica. Źródło:Wikipedia

Nowa EC Czechnica stanowić będzie ważne źródło zaopatrywania w energię mieszkańców południowej części Wrocławia oraz Gminy Siechnice. Jej uruchomienie umożliwi zastąpienie w 2024 r. elektrociepłowni węglowej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz niskoemisyjnego paliwa, produkcja ciepła i energii elektrycznej będzie się odbywać w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska. Inwestycja wpisuje się w strategię dekarbonizacji ciepłownictwa realizowaną przez PGE.

– Nowa elektrociepłownia jest istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego dla Wrocławia i okolicznych gmin. Zwiększymy zdolności produkcyjne, wyprodukujemy więcej ciepła i energii elektrycznej dla większej liczby odbiorców. Dzięki zastosowaniu niskoemisyjnego paliwa gazowego przewidujemy całkowitą redukcję emisji tlenków siarki i pyłów oraz znaczne ograniczenie emisji tlenków azotu – mówi Andrzej Jedut, prezes zarządu Kogeneracji.

15 października minął rok od wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej elektrociepłowni w Siechnicach. W tym czasie 12-hektarowy teren usytuowany między linią kolejową, ulicą Kościuszki i Stawową przeszedł diametralną zmianę. Na miejscu stanęły stalowe konstrukcje budynków. Na pierwszych z nich trwa już montaż pokrycia dachu i obudów zewnętrznych.

Teren budowy został przygotowany do transportu i rozładunku ciężkich elementów wyposażenia technologicznego. Jako pierwsze dotarły 4 kotły szczytowo-rezerwowe, które są już posadowione w budynku kotłowni. 2 turbiny gazowe Siemens SGT 800, wyprodukowane w Szwecji, przepłynęły Bałtyk, zostały przetransportowane z Gdańska do Siechnic i wprowadzone na swoje fundamenty. Teraz odpowiednio zabezpieczone czekają na kolejne operacje montażu technologicznego. Dalszy montaż turbin będzie realizowany po wykonaniu ścian budynku głównego. W listopadzie planowane są kolejne dostawy wyposażenia technicznego – kotłów odzysknicowych i turbiny parowej.

– Projekt jest wielką operacją logistyczną, która jednocześnie angażuje pracowników KOGENERACJI, wykonawców i podwykonawców inwestycji. Istniejąca EC Czechnica pracuje normalnie, dostarczając ciepło i energię elektryczną do odbiorców w Siechnicach i we Wrocławiu. Planujemy tak skoordynować prace, aby zagwarantować dostawy ciepła teraz i w trakcie uruchamiania nowej elektrociepłowni – podkreśla prezes Jedut.

Gaz ziemny będzie źródłem energii dla urządzeń wytwarzających prąd i ciepło w nowej EC Czechnica, co wymagało połączenia instalacji elektrociepłowni z siecią przesyłową Gaz-System. Gazociąg przyłączeniowy wysokiego ciśnienia o długości 11 km został już wybudowany. Jego trasa przebiega przez gminy Oława, Domaniów i Siechnice. Spółka Gaz-System w listopadzie rozpocznie napełnianie gazem tej infrastruktury. Prowadzone są konieczne inwestycje do wyprowadzenia mocy elektrycznej z nowej elektrociepłowni do systemu elektroenergetycznego.

Trwa montaż estakad technologicznych, budowa ciepłociągów oraz komór na wyprowadzeniu ciepła do Wrocławia i Siechnic. W ostatnich dniach września przeprowadzone zostały prace związane z wpięciem do sieci ciepłowniczej przyłącza nowej elektrociepłowni. Ciepłociąg będzie budowany pod ulicą Stawową, co spowoduje czasowe utrudnienia drogowe do końca grudnia br.

PGE Energia Ciepła/Michał Perzyński