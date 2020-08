Turcja wyda licencje na odwierty na Morzu Śródziemnym Alert

Flaga Turcji. Źródło: Public Domain Pictures

Turcja wyda pod koniec sierpnia licencje na prace badawcze oraz odwierty złóż ropy i gazu we wschodniej części Morza Śródziemnego – poinformował we wtorek szef tureckiego MSZ Mevlut Cavusoglu. Grecja zaapeluje do UE o zorganizowanie w trybie pilnym szczytu w tej sprawie.

Spór o złoża na Morzu Śródziemnym

Rejon Morza Śródziemnego, gdzie Turcja ma zamiar wydobywać surowce, Grecja uznaje za swoje wody terytorialne. Spór Aten i Ankary dotyczący ich eksploatacji nasila się od kilku tygodni. Ateny domagają się zorganizowania w trybie pilnym szczytu Unii Europejskiej w sprawie tego konfliktu – ogłosiła w poniedziałek kancelaria premiera Grecji Kyriakosa Micotakisa. – Ministerstwo spraw zagranicznych złoży wniosek w sprawie pilnego szczytu rady spraw zagranicznych UE – głosi komunikat kancelarii.

W poniedziałek Turcja wysłała na sporne wody statek badawczy, a Grecja wydała oświadczenie, w którym nazwała tę decyzję nielegalną i oskarżyła Ankarę o „stwarzanie zagrożenia dla pokoju” na wschodzie Morza Śródziemnego. W piątek prezydent Recep Tayyip Erdogan ogłosił, że Turcja wznowiła prace badawcze nad wydobyciem węglowodorów w tym regionie.

Eksploatacja tych podmorskich złóż jest również przedmiotem negocjacji i sporów w szerszym gronie – między Turcją, Grecją, Cyprem i Egiptem. Odkryte w ostatnich latach we wschodniej części Morza Śródziemnego bogate złoża gazu ziemnego przyczyniły się do powstania nowych i wzmocnienia starych konfliktów w regionie – komentują agencje. Turcja już wcześniej zintensyfikowała wiercenia i badania morskie u wybrzeży Cypru, wywołując protesty większości krajów regionu i Unii Europejskiej. Ankara oskarża również Grecję o to, że usiłuje pozbawić ją zysków z eksploatacji podmorskich pól naftowych i gazowych na Morzu Egejskim i Morzu Śródziemnym, gdzie – zdaniem Ankary – granice morskie nie powinny uwzględniać greckich wysp, a jedynie stały ląd.

Polska Agencja Prasowa