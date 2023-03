Tusk chce decentralizacji polityki energetycznej Polski Alert

Lider opozycyjnej Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk zaproponował decentralizację polityki energetycznej i przekazanie kompetencji regionom.

Donald Tusk. Źródło: Flickr

– Chcę z tego miejsca zapewnić, że doprowadzimy do tego, że w Polsce będzie własny prąd na poziomie gminy i powiatu. To nie jest jakaś fanaberia. My naprawdę jesteśmy w stanie w Polsce bardzo szybko uzyskać energetyczną samodzielność na poziomie gminy i powiatu. To będzie wymagało zmian infrastrukturalnych – powiedział Donald Tusk na spotkaniu z wyborcami w Strzelcach Opolskich.

Obecnie samorządy nie mają kompetencji pozwalających im na prowadzenie samodzielnej polityki energetycznej i zależy ona od planów ustalanych na poziomie centralnym. Polska szykuje się do wyborów parlamentarnych jesienią 2023 roku. Koalicja Obywatelska jest głównym konkurentem rządzącej Zjednoczonej Prawicy.

