Prezes Gas-Trading: Będziemy gotowi do dostarczania wodoru naszym klientom (WIDEO) Energetyka

Będziemy gotowi jako Gas-Trading do tego, by świadczyć takie usługi wszystkim klientom, którym dostarczaliśmy LNG, CNG czy LPG – powiedział prezes spółki Tymoteusz Pruchnik.

Prezes Gas-Trading o wodorze

– Przeprowadzamy analizy, czy transport wodoru będzie opłacalny biznesowo, i przede wszystkim jakie będzie zapotrzebowanie na ten produkt. Produkcja wodoru w Polsce jest jedną z największych na świecie, więc trzeba go dowieźć do klienta. Mamy dwie opcje jak to zrobić, zależnie od tego, czy będzie to wodór sprężony czy skroplony. Będziemy gotowi jako Gas-Trading do tego, by świadczyć takie usługi wszystkim klientom, którym dostarczaliśmy LNG, CNG czy LPG – powiedział Pruchnik.

– Jak z każdą nową technologią, musimy poczekać na opłacalne rozwiązania, być może napęd wodorowy dla samochodów ciężarowych będzie tańszy. Jeśli wodór będzie do tego potrzebny, trzeba będzie go dostarczyć bez względu na koszty. Zawsze jednak będziemy poszukiwać najtańszych rozwiązań – dodał prezes Gas-Trading.

– W Polsce do tej pory nie ma cystern i butlowozów do transportu wodoru, w naszym kraju nie są produkowane żadne podzespoły, które można by było do tego wykorzystać. Dlatego zachęcam, by w dolinach wodorowych skupić się na tym, byśmy mogli wyprodukować własny butlowóz, który będzie wykorzystany do transportu wodoru. Być może także powinniśmy pomyśleć o tym, by wyprodukować całkowicie naszą stację tankowania wodorem zamiast patrzeć na rozwiązania innych krajów – podkreślił.

– Na pewno możemy być bardziej innowacyjni i tańsi, a przede wszystkim produkt musi mieć bardzo dobrą jakość, z czego chętnie będą korzystali polscy producenci – zakończył.

Opracował Michał Perzyński