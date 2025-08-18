Najważniejsze informacje dla biznesu

UDT sprawdza dokumentację reaktorów Westinghouse

Autor: Redakcja18 sierpnia, 2025, 10:49

Polska elektrownia jądrowa na Pomorzu. Wizualizacja: Polskie Elektrownie Jądrowe.

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) poinformował, że rozpoczął proces uzgadniania dokumentacji dotyczącej technologii AP1000, oferowanej przez Westinghouse. Reaktory trafią do powstającej elektrowni jądrowej na Pomorzu.

W ramach uzgadniania urząd sprawdza dokumentację projektową urządzeń. Pod tym hasłem kryje się weryfikacja dokumentów odniesienia, rysunków technicznych i obliczeń. W ramach procesu zbada również przyjęte założenia technologiczne. Dopiero po uzgodnienia z UDT rozpocznie się faktyczna produkcja urządzeń, które będą działały w Polsce.

Urząd w kwestii energetyki jądrowej dokonuje inspekcji urządzeń, m.in. zbiornika reaktora, wytwornicy pary oraz urządzeń będących częścią obiegu pierwotnego i wtórnego chłodzenia. Urząd, w ramach sprawdzania, zbada cały cykl życia urządzeń. Od projektowania, przez wytwarzanie, montaż, rozruch i eksploatacje, aż po likwidację.

Dokumentacje dostarczył inwestor, Polskie Elektrownie Jądrowe.

– Sektor energetyki jądrowej, jako jeden z najbardziej wymagających, wymusza szczególną dbałość o każdy etap przygotowania i realizacji projektu. Aby sprostać najwyższym standardom branżowym, już od początku prowadzimy proces uzgadniania dokumentacji. W tym kontekście szczególnie doceniamy rolę, zaangażowanie i dotychczasową współpracę z UDT – powiedział Marek Woszczyka, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

Rola UDT w projekcie

Wcześniej urząd nadał uprawnienia zakładom. Pierwsza decyzja zapadła w grudniu ubiegłego roku i dotyczyła uprawnienia Westinghouse Mangiarotti do wytwarzania urządzeń na potrzeby polskiego projektu.

Następnym krokiem będzie nadzór nad budową poszczególnych urządzeń, w tym badania techniczne prowadzone i nadzorowane u wytwórców. UDT współpracuje również z polskimi dostawcami. Prowadzi specjalne warsztaty uzgodnieniowe dedykowane dla polskich firm.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstają w lokalizacji Lubiatowo-Kopalina na Pomorzu. Docelowo na jej terenie będą działać trzy reaktory AP1000. Według harmonogramu energia z pierwszego bloku popłynie w 2036 roku.

Inwestorem jest należąca do Skarbu Państwa PEJ, a wykonawcą konsorcjum Westinghouse-Bechtel.

Biznes Alert / PAP

