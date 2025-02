UE może nie osiągnąć celu związanego z 40 procentowym udziale OZE w miksie

Unia Europejska może nie osiągnąć celu 42,5 procent udziału energii ze źródeł odnawialnych do 2030 roku z powodu zbyt wolnego rozwoju energetyki wiatrowej. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE), na koniec 2022 roku łączna moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w krajach UE-27 wynosiła 204,5 GW, z czego najwięcej w Niemczech (66 GW), Hiszpanii (30 GW) i Francji (21 GW). Polska zajmuje szóste miejsce z mocą 7,8 GW. 

W 2022 roku energetyka wiatrowa pokrywała 16 procent zapotrzebowania UE-27 na energię elektryczną, przy czym w Danii było to 55 procent, w Irlandii 34 procent, a w Niemczech i Portugalii po 26 procent. W tym samym roku w UE zainstalowano 16 GW nowych mocy w energetyce wiatrowej, z czego ponad 14 GW w siedmiu krajach: Niemczech, Hiszpanii, Francji, Szwecji, Holandii, Włoszech i Polsce. 

Eksperci PIE oceniają, że obecne tempo przyrostu mocy wiatrowych jest niewystarczające do osiągnięcia założonego celu. Komisja Europejska prognozuje, że aby osiągnąć 42,5 procent energii z OZE do 2030 roku, moc zainstalowana w energetyce wiatrowej powinna przekroczyć 500 GW, co oznacza konieczność budowy 37 GW nowych mocy rocznie – ponad dwukrotnie więcej niż w 2022 roku. 

W odpowiedzi na te wyzwania, w październiku 2023 roku Komisja Europejska przedstawiła European Wind Power Action Plan (EWPAP), zawierający 15 działań mających na celu przyspieszenie rozwoju energetyki wiatrowej. Kluczowe z nich to rozszerzenie wsparcia dla produkcji energii wiatrowej w ramach Funduszu Innowacji, zwiększenie budżetu na finansowanie czystych technologii do 1,4 mld euro oraz przyjęcie planu rozbudowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Komisja zwraca również uwagę na potrzebę konkretnych zobowiązań ze strony państw członkowskich dotyczących planowanych nowych mocy wiatrowych, zwłaszcza na lata 2024-2026. 

Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój morskiej energetyki wiatrowej. Według zapowiedzi krajów członkowskich, do 2030 roku moc zainstalowana morskich farm wiatrowych powinna wynieść co najmniej 111 GW, podczas gdy obecnie jest to jedynie 16 GW. 

Montel News / Mateusz Gibała