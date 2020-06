UE zapowiada przyspieszenie prac nad strategią wodorową Alert

Co znajduje się pod maską samochodu na wodór? Fot. Flickr

Ósmego lipca Komisja Europejska przedstawi strategię wodorową Unii Europejskiej w ramach starań o osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku – powiedziała unijna komisarz ds. energii Kadri Simson.

Strategia wodorowa UE

Celem unijnej strategii wodorowej jest próba dekarbonizacji sektorów, gdzie jest to trudniejszym zadaniem, przede wszystkim w przemyśle ciężkim i transporcie. Ministrowie państw członkowskich Unii Europejskiej zgodzili się, że wodór, w szczególności ze źródeł odnawialnych, może być jedną z kluczowych innowacyjnych technologii energetycznych pomagających UE w dekarbonizacji i utrzymaniu konkurencyjności.

Jednocześnie ministrowie energii z Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Luksemburga i Holandii obiecali, że „umożliwią stworzenie przyszłościowej europejskiej infrastruktury wodorowej i płynnego rynku w najbliższej przyszłości”. Stwierdzili oni potrzebę „szybkiego zwiększenia skali” produkcji wodoru w Europie, zwłaszcza wodoru odnawialnego, oraz wzmocnionej współpracy międzynarodowej w celu stworzenia „globalnego rynku zielonego wodoru”.

Sześciu ministrów UE wezwało również KE do opracowania wniosków legislacyjnych UE w celu „umożliwienia elastycznego, dopasowanego do celu podejścia regulacyjnego” i stymulowania rynku płynnego wodoru. Powiedzieli, że propozycje te powinny uwzględniać ślad węglowy transportu wodoru. Wezwali oni KE do pogłębienia współpracy międzynarodowej w celu zapewnienia wspólnych globalnych standardów, takich jak zrównoważony rozwój, biorąc pod uwagę spodziewaną przyszłą rolę importu wodoru w dekarbonizacji systemu energetycznego UE.

S&P Platts/Michał Perzyński