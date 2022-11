Zbiórka podpisów za odcięciem prądu ambasadom Rosji za blackouty na Ukrainie Alert

W sieci pojawiła się petycja za wyłączeniem dostaw energii wszystkim ambasadom Rosji po tym, jak ataki rakietowe tego kraju pozbawiły prądu i ciepła dużą część Ukrainy.

Petycja za odcięciem ambasad Rosji od energii. Fot. Change.org.

– Putin chce utopić Ukrainę w ciemności i chłodzie. Rosja prowadzi wojnę i popełnia zbrodnie wojenne. W Europie i na świecie należy odciąć energię ambasadom rosyjskim. To agenci wpływu Federalnej Służby Bezpieczeństwa i Federacji Rosyjskiej – czytamy w trzech językach: angielskim, francuskim i ukraińskim, w odezwie autorów petycji zamieszczonej w portalu Change.org i w chwili publikacji tego materiału zbliżającej się do granicy 2500 głosów potrzebnej do promocji tej inicjatywy w lokalnych mediach tego portalu. Akcje w tym portalu gromadzą setki tysięcy podpisów i nierzadko powodują zmiany prawa lub decyzje postulowane w petycjach.

Rosja kontynuuje ataki rakietowe na infrastrukturę energetyczną Ukrainy w ramach inwazji prowadzonej od lutego 2022 roku. Te pomimo coraz większej pomocy Zachodu zmniejszają dostępność energii i ciepła na terytorium ukraińskim. Istnieje ryzyko, że zimą pojawi się nowa fala uchodźców.

Change.org/Wojciech Jakóbik