Ukraina gotowa na 30 dniowe zawieszenie broni; USA: piłka jest teraz po stronie Rosji

Całkowite zawieszenie broni na froncie na 30 dni, w powietrzu, na wodzie i wzdłuż całej linii walk – propozycja przedstawiona przez Amerykanów podczas rozmów w Arabii Saudyjskiej zyskała warunkową akceptację strony ukraińskiej. Jeśli na to samo zgodzą Rosjanie, to zawieszenie broni zadziała w tej samej chwili – oświadczył Wołodymyr Zełenski.

Po zakończeniu spotkania z Ukraińcami Donald Trump poinformował dziennikarzy przed Białym Domem, że do rozmów z Rosjanami dojdzie być może jeszcze we wtorek lub w środę. I wyraził nadzieję, że Moskwa przyjmie propozycję 30-dniowego rozejmu. Trump zadeklarował też, że byłby otwarty na ponowne zaproszenie Wołodymyra Zełenskiego do Białego Domu.

Pilne informacje o przełomie w co najmniej chłodnych dotąd relacjach USA – Ukraina zaczęły spływać z agencji prasowych po godz. 19. Departament Stanu poinformował, że Ukraina wyraziła gotowość do wdrożenia propozycji natychmiastowego 30-dniowego rozejmu. Kluczowa była kolejna informacja ze strony amerykańskiej: USA natychmiast wznowią wsparcie wojskowe i wywiadowcze dla Ukrainy. Deklaracje te zawarte są we wspólnym oświadczeniu, jakie przyjęły obie strony. Zawiera ono także stwierdzenie, że USA poinformują Rosję, że wzajemność z ich strony jest kluczem do osiągnięcia pokoju.

– Zawieziemy ofertę 30-dniowego rozejmu Rosjanom i mamy nadzieję, że powiedzą „tak”; piłka jest teraz po ich stronie – powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio po zakończeniu dziewięciogodzinnych rozmów z ukraińską delegacją w Arabii Saudyjskiej.

– Ukraina akceptuje tę propozycję, uważamy ją za pozytywną, jesteśmy gotowi podjąć taki krok, a Stany Zjednoczone Ameryki muszą przekonać do tego Rosję. Oznacza to, że my się zgadzamy, a jeśli Rosjanie się zgodzą, to zawieszenie broni zadziała w tej samej chwili” – oświadczył z kolei Zełenski.

Później szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha doprecyzował na Facebooku, że ewentualne tymczasowe zawieszenie broni na 30 dni między Ukrainą a Rosją nie oznacza zamrożenia konfliktu. Uczestniczył on we wtorkowych ukraińsko-amerykańskich negocjacjach w Dżuddzie.

„Wyprzedzając pytania — oddziały Sił Zbrojnych Ukrainy nadal realizują zadania bojowe. Tymczasowe wstrzymanie ognia wejdzie w życie tylko w przypadku przyjęcia i jednoczesnego wykonania (swoich zobowiązań) przez Rosję” – podkreślił szef MSZ Ukrainy.

