Ukraina lobbuje w USA za sankcjami, które zatrzymałyby Nord Stream 2 Alert

Wołodymyr Zełenski. Fot. Wikimedia Commons

Portal Axios donosi, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński zabiega o poparcie Senatu USA dla sankcji, które mogłyby zablokować projekt Nord Stream 2. Premier ukraiński ostrzega, że może zachęcić Rosję do nowej agresji.

Administracja Joe Bidena zawiesiła sankcje przeciwko operatorowi Nord Stream 2 AG tłumacząc się wolą porozumienia z Niemcami, w których interesy by uderzyło takie rozwiązanie. Układ amerykańsko-niemiecki przedstawiony w lipcu zakładał, że zostaną zaproponowane działania mające zmniejszyć zagrożenia związane z Nord Stream 2, a w razie użycia gazu jako broni przez Rosję dojdzie do wprowadzenia nowych sankcji. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa energetycznego Amos Hochstein uznał, że Rosja „zbliżyła się do momentu użycia gazu jako broni poprzez sugestię, że jeśli Niemcy certyfikują Nord Stream 2 nagle znajdzie się gaz dla Europy z Rosji”.

Izba Reprezentantów USA wprowadziła już projekt ustawy wprowadzającej sankcje wobec Nord Stream 2 do ustawy budżetowej Pentagonu NDAA 2022. Wersja senacka wyszła już z komisji, ale nie ma terminu głosowania w jej sprawie. Prezydent Zełeński używa jako argumentu zgromadzenia 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich na granicy Ukrainy z czołgami włącznie. Społeczność wywiadowcza USA ostrzega przed ryzykiem nowej agresji, a Ukraińcy twierdzą, że uruchomienie Nord Stream 2 uprawdopodobni taki rozwój wypadków.

– Jesteśmy wdzięczni Izbie Reprezentantów za przedstawienie poprawki NDAA, która zatrzymałaby Nord Stream 2. Wzywamy wszystkich przyjaciół w senacie do poparcia tej propozycji – napisał prezydent Ukrainy na Twitterze. Poprawka wprowadza obowiązek sankcji wobec operatora Nord Stream 2 AG oraz firm dokonujących certyfikacji technicznej (zakończonej) oraz regulacyjnej (trwającej, ale zawieszonej) przezwyciężające zwolnienie administracji Bidena.

Premier Denys Szmyhal wezwał USA do wprowadzenia sankcji przeciwko Nord Stream 2. – Rosja tworzy kryzys energetyczny w Europie i stwarza zagrożenie dla Ukrainy. Wzywamy senat USA do odpowiedzi poprzez wprowadzenie sankcji wobec Nord Stream 2 do NDAA w Senacie. Ukraina wzywa do zaprzestania obrony tego projektu geopolitycznego czyniącego ją bardziej wrażliwą na agresję Rosji – napisał na Twitterze.

Axios/UNIAN/Wojciech Jakóbik