Rumunia zaprzecza doniesieniom Ukrainy o rosyjskich rakietach w przestrzeni powietrznej NATO

Według szefa sztabu generalnego Ukrainy, generała Walerija Załużnego, dwie rakiety 3M-14 Kalibr wystrzelone z Morza Czarnego naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii i Rumunii. Rumuński resort obrony zaprzecza informacjom podawanym przez Ukraińców.

Flaga Ukrainy. Fot. flickr.com

Według Załużnego, rakiety wystrzelone z okrętów na Morzu Czarnym o godz. 10:18 wleciały w przestrzeń powietrzną Mołdawii, o godzinie 10:33 znalazły się w przestrzeni powietrznej Rumunii i wleciały nad terytorium Ukrainy.

Dotychczas kilkukrotnie rosyjskie rakiety manewrujące naruszały przestrzeń powietrzną Mołdawii, jednak po raz pierwszy stało się to w przypadku Rumunii – państwa należącego do NATO. Póki co brak jest potwierdzenia faktu naruszenia rumuńskiej przestrzeni powietrznej ze strony władz Rumunii.

Rosja po raz czternasty dokonała zmasowanego ostrzału rakietowego Ukrainy, którego celem była infrastruktura energetyczna Ukrainy. Według danych ukraińskich, Rosja wystrzeliła ponad 100 pocisków manewrujących z okrętów i bombowców strategicznych. Na razie nie ma pełnych informacji o liczbie zestrzeleń rakiet przez ukraińską obronę przeciwlotniczą.

W oświadczeniu prasowym ministerstwo obrony Rumunii poinformowało, że rakiety nie wleciały w przestrzeń powietrzną tego państwa. Rumuńskie systemy radarowe zlokalizowały rosyjskie pociski 35 km od granicy rumuńsko-mołdawskiej, co było najbliższym miejscem do tej granicy. Rumunia poderwała dwa myśliwce Mig-21MR w celu oceny sytuacji.

Today, Feb 10, at 10:18 a.m., two russian Kalibr cruise missiles crossed the state border of🇺🇦 with 🇲🇩. At 10:33 a.m., these missiles crossed the airspace of🇷🇴. After that, the missiles again entered the airspace of🇺🇦 at the crossing point of the borders of the three states.

