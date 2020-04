Ukraina oferuje Polsce pomoc w razie problemów z Rosją po zakończeniu kontraktu przesyłowego Alert

Gazociąg. fot. Gazprom

Operator gazociągów przesyłowych na Ukrainie OGTSU informuje, że jest gotów dostarczyć gaz do Polski w razie problemów z dostawami z Rosji po wygaśnięciu kontraktu przesyłowego 18 maja 2020 roku.

– Aby przygotować się na możliwy rozwój wypadków doszło do szeregu testów z udziałem handlarzy gazem w kierunku Słowacja-Polska oraz Ukraina-Polska. Potwierdziły one możliwość zapewnienia Polsce pełnego zapotrzebowania w razie przerwy lub ograniczenia dostawy z Federacji Rosyjskiej – informuje Serhiy Makogon, prezes OGTSU. Jego zdaniem jest to dowód na to, że Ukraina pozostaje ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Europy.

Zakończeniu analogicznego kontraktu przesyłowego między Ukrainą a Rosją z końcem 2019 roku towarzyszyła niepewność o to, czy Rosjanie ograniczą lub przerwą dostawy przez ten kraj w razie braku porozumienia. Ostatecznie doszło do podpisania umowy tymczasowej opisującej warunki dostaw przez Ukrainę do 2024 roku. Polacy z Gaz-Systemu przesyłają gaz rosyjski Gazociągiem Jamalskim i już teraz oferują w aukcjach jego przepustowość dostępną od czasu po zakończeniu umowy przesyłowej.

Wojciech Jakóbik