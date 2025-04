Ukraińcy pozytywnie oceniają polski rynek pracy, ale tylko co siódmy planuje zostać na stałe

Z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” przygotowanego przez Personnel Service wynika, że 88 procent Ukraińców dobrze lub bardzo dobrze ocenia sytuację na polskim rynku pracy. Mimo to jedynie 14 procent z nich rozważa osiedlenie się w Polsce na stałe.

Stabilność gospodarcza, niski poziom bezrobocia oraz bliskość kulturowa i językowa sprawiają, że Polska pozostaje atrakcyjnym miejscem zatrudnienia dla Ukraińców. Aż 88 procent respondentów z Ukrainy pozytywnie ocenia sytuację na polskim rynku pracy.

Mimo pozytywnej oceny rynku pracy, poziom pozytywnego nastawienia Ukraińców do Polski i Polaków maleje. Obecnie 64,25 procenta respondentów ma pozytywną opinię, co oznacza spadek o 6 punktów procentowych w porównaniu do wcześniejszej edycji badania. Kobiety częściej niż mężczyźni postrzegają Polskę pozytywnie (69,1 procent kobiet vs. 56,3 mężczyzn).

– Od początku wojny Polska stała się dla Ukraińców nie tylko miejscem pracy, ale także schronieniem. Szczególnie kobiety i dzieci mogły liczyć na ogromne wsparcie, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach badania. Jednak po dwóch latach widać stopniowe zmiany w relacjach między Polakami i Ukraińcami. Początkowa fala solidarności ustępuje miejsca codziennym wyzwaniom – zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej – mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

Tylko 14 procent Ukraińców rozważa osiedlenie się w Polsce na stałe, co potwierdza, że dla większości z nich Polska jest miejscem tymczasowego zatrudnienia.

Polacy „neutralni” wobec obywateli Ukrainy

Nastroje Polaków wobec ukraińskich pracowników również ulegają zmianie. Obecnie 48 procent Polaków ma neutralne nastawienie do Ukraińców, a 23 procent pozytywne, co oznacza spadek o 12 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jednocześnie 24 procent Polaków deklaruje negatywne lub zdecydowanie negatywne podejście, co stanowi wzrost o 6 punktów procentowych.

– Polacy mają dużą świadomość sytuacji. Wiedzą, że nie ma dziś silnej konkurencji o miejsca pracy, a pracownicy z Ukrainy wypełniają głównie te luki, których nie są w stanie zapełnić Polacy. Jednocześnie ich obecność rzeczywiście może wpływać na spowolnienie tempa wzrostu wynagrodzeń, choć trudno powiedzieć, czy pracodawcy byliby w stanie wytrzymać większą presję płacową. Pewna erozja nastrojów wśród pracowników to naturalne zjawisko w otoczeniu niepewności ekonomicznej, ale warto podkreślić, że nadal większość Polaków ma neutralne lub pozytywne nastawienie do Ukraińców – podsumowuje Krzysztof Inglot z Personnel Service.

Główne przyczyny zmiany nastawienia Polaków to obawy o rynek pracy i wynagrodzenia. Choć tylko 18 procent Polaków boi się utraty pracy na rzecz Ukraińców, 41 procent uważa, że ich obecność spowalnia wzrost płac. Z kolei 32 procent nie dostrzega takiego efektu, a 28 procent nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Personnel Service / Biznes Alert / Mateusz Gibała