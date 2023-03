Ukraina mimo wojny stawia na solary i małe reaktory Alert

Ukraiński Zintegrowany System Elektroenergetyczny mimo rosyjskich ataków na krajową energetykę krytyczną nie dopuszcza do dużych przerw w dostawach prądu. Ministerstwo Energii planuje budowę małych modułowych bloków jądrowych i rozproszonej energetyki solarnej.

Panele słoneczne. Fot. pixabay.com

Od października 2022 roku do 23 marca 2023 roku w Zintegrowanym Systemie Elektroenergetycznym (IPS) Ukrainy pozostało uszkodzonych na stałe do 5 GW mocy wytwórczych, powiedział wiceminister energetyki Jurij Własenko 24 marca podczas dyskusji przy okrągłym stole w parlamentarnej komisji ds. energi. – Począwszy od 24 października ubiegłego roku elektrownie cieplne i elektrociepłownie, elektrownie wodne i elektrownie szczytowo-pompowe były systematycznie ostrzeliwane. Większość z nich wielokrotnie – powiedział Własenko. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy rosyjscy agresorzy dokonali 15 ataków rakietowych i 18 ataków dronów na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Rosyjskie ataki spowodowały rozległe i złożone szkody w elektrowniach i kluczowych podstacjach NPC Ukrenergo. ​​Rosja również wystrzeliła 255 pocisków i dronów, aby niszczyć krytyczną infrastrukturę przesyłową Ukrainy. Do chwili obecnej w systemie energetycznym uszkodzono 19 bloków energetycznych TPP o łącznej mocy 3,3 GW, cztery bloki energetyczne TPP o mocy 1,1 GW oraz osiem elektrowni wodnych o mocy 0,54 GW.

Mimo to w ostatnich komunikatach ukraiński operator krajowy Ukrenergo stwierdził, że deficyt mocy w systemie energetycznym Ukrainy nie występuje od 21 dni i na razie nie jest prognozowany. Powstał skuteczny system szybkiego rekompensowania przesyłu.

Jednakże w perspektywie Ukraina szuka najlepszych stałych rozwiązań dla zastąpienia zniszczonych elektrowni i elektrociepłowni cieplnych oraz przyspieszenia zielonej transformacji energetyki. Ocenia, że najlepszym rozwiązaniem są SMR. Podjęto współpracę z globalnymi firmami w celu uruchomienia projektów pilotażowych w partnerstwie z innymi krajami.

Minister energetyki Ukrainy German Gałuszczenko poinformował, że celem jest budowa do 20 małych reaktorów modułowych (SMR) zamiast zniszczonych konwencjonalnych bloków energetycznych. Oceniono, że jest to najlepsza opcja dla odbudowy krajowego potencjału wytwarzania energii cieplnej.Ten stwierdził Minister Energetyki Ukrainy German Gałuszczenko .

Potwierdził to dr Petro Kotin, prezes Państwowego Przedsiębiorstwa Energoatom podkreślając, że SMR są bardzo obiecujące dla Ukrainy, a jego firma współpracuje od pewnego czasu z kilkoma światowymi firmami, zajmującymi się technologiami SMR. Przede wszystkim z amerykańskimi Westinghouse, NuScale i Holtec International, z brytyjskim RolIs Royce, a także z innymi firmami. NuScale i Energoatom podpisały we wrześniu 2021 roku memorandum ze stroną ukrańską o współpracy w zakresie budowy SMR-ów w Ukrainie.

W listopadzie 2022 roku specjalny wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych ds. klimatu John Kerry i minister energii Ukrainy German Gałuszczenko poinformowali o rozpoczęciu pilotażowego projektu wdrożenia SMR w Ukrainie. Przewidziano partnerstwo w projekcie jądrowym ze Stanami Zjednoczonymi, Japonią i Republiką Korei Południowej do produkcji wodoru i amoniaku. Gałuszczenko zauważył, że projekt może zostać zrealizowany w ciągu dwóch do trzech lat.

Gałuszczenko poinformował również, że obecnie Ministerstwo Energetyki wraz z organizacjami międzynarodowymi opracowuje projekty energetyki rozproszonej na Ukrainie. Jeden z tych projektów przewiduje instalację elektrowni słonecznych w 200 000 ukraińskich gospodarstw domowych wraz z systemami magazynowania energii, które zapewnią nieprzerwane zasilanie przez cztery godziny.

economics.novyny.live/Ukrenergo/Bloomberg/Teresa Wójcik