Ukraińska Prawda: Parlament Europejski chce blokady dostaw przez Nord Stream 2 Alert

Parlament Europejski fot. CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP

Posłowie do Parlamentu Europejskiego wzywają w rezolucji widzianej przeze Ukraińską Prawdę do nowych sankcji przeciwko Rosji. Domagają się także uniemożliwienia rozpoczęcia dostaw przez gazociąg Nord Stream 2, który ich zdaniem zagraża solidarności europejskiej oraz zwiększa zależność kontynentu od gazu rosyjskiego.

– Budowa Nord Stream 2 powinna zostać zatrzymana niezwłocznie i nie powinien on nigdy ruszyć do pracy, nawet kiedy prace budowlane zostaną zakończone – czytamy w rezolucji. Budowa Nord Stream 2 się zakończyła, ale teraz czeka go proces certyfikacji technicznej oraz regulacyjnej przed dopuszczeniem do pracy. Na przeszkodzie stoją też sankcje USA wobec firm, które chciałyby ubezpieczyć lub certyfikować technicznie ten sporny gazociąg.

– Unia Europejska musi stworzyć przejrzystą strategię na rzecz zakończenia zależności od gazu ropy i innych surowców, jak stali, żelazo, aluminium i nikiel z Rosji, a także jak zwiększyć jej niezależność energetyczną co najmniej do czasu, do kiedy prezydent Władimir Putin będzie u władzy – czytamy w rezolucji cytowanej przez Ukraińską Prawdę.

Inne sankcje proponowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego to między innymi wykluczenie Rosji z systemu bankowego SWIFT. Parlament jest tradycyjnie krytyczny wobec Nord Stream 2 oraz zależności od surowców rosyjskich. Rosjanie ograniczają dostawy gazu do Europy i przekonują, że uruchomienie tego spornego gazociągu to jedyny sposób na obniżkę cen tego surowca.

Ukraińska Prawda/Wojciech Jakóbik