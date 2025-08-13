Ukraiński robot-matka odpala sześć dronów FPV naraz

Ukraińska firma IRV zaprezentowała „Karakurta” – naziemny robotyczny kompleks zdolny do jednoczesnego uruchomienia sześciu dronów FPV. System, po raz pierwszy pokazany na IRON DEMO 2025, może działać w trybie całodobowego dyżuru, startując bezzałogowce w pojedynkę lub parami, a w przyszłości – w rojach sterowanych sztuczną inteligencją.

Podstawą „Karakurta” jest gąsienicowy NRK „Wepryk”, na którym zamontowano dwie wyrzutnie – każda z nich mieści trzy drony FPV. Kompleks może działać autonomicznie w odległości do 4 km od stacji łączności, a startujące z niego drony mają zasięg do 30 km dzięki wbudowanemu retransmiterowi lub stacji powietrznej.

System został zaprojektowany z myślą o uruchamianiu dronów z punktów oddalonych od operatorów i linii frontu, a także o całodobowym dyżurze w rejonach szczególnie zagrożonych. Jak podkreślają inżynierowie IRV, taka konstrukcja pozwala minimalizować ryzyko dla obsługi i skraca czas reakcji na pojawienie się celu.

Jednoczesne uderzenie w jeden lub dwa cele

„Karakurt” umożliwia nie tylko pojedynczy start drona, ale także równoczesne uruchomienie dwóch maszyn sterowanych przez jednego operatora. W takim trybie drugi dron utrzymuje się w odległości 30–40 metrów od pierwszego, automatycznie powtarzając jego kurs. Rozwiązanie to pozwala na uderzenie w jeden obiekt lub – w przypadku konwoju czy pociągu – na dwa różne cele w bliskim odstępie czasu.

„Jeśli mamy logistyczny konwój wroga, drony mogą uderzyć w dwie jednostki w tej samej kolumnie. To samo dotyczy miejsc koncentracji sprzętu czy stacji kolejowych” – wyjaśnia Andrij Małyczew portalowi „Oboronka”, główny inżynier IRV.

Firma zapowiada dalszy rozwój systemu, w tym loty w roju z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Trwają także prace nad integracją z dronami na 15-calowej ramie, co pozwoli zwiększyć zasięg i ładowność. Obecny rekord jednostki 42. Brygady to 32,5 km w jedną stronę z ładunkiem 2,6 kg; po wprowadzeniu nowych rozwiązań zasięg rażenia może sięgnąć nawet 40 km.

Dla ochrony wrażliwych elementów podczas przemieszczania się, drony są powlekane aerozolową warstwą zabezpieczającą, a kurz usuwają same śmigła przy starcie.

Koszt i elastyczność projektu

Cena jednego kompleksu „Karakurt” to około 2 mln hrywien (ok. 200 tys. zł), z czego połowa to koszt dronów, retransmiterów i oprogramowania, a druga – platformy naziemnej. IRV podkreśla, że celowo nie przeprowadza pełnej kodyfikacji systemu, aby móc szybko dostosowywać go do zmieniających się potrzeb wojska, w tym modyfikować częstotliwości i oprogramowanie.

Podczas IRON DEMO 2025 zaprezentowano także inne nowoczesne rozwiązania dla dronów FPV, m.in. moduł automatycznego naprowadzania opracowany przez Dwarf Engineering. Wszystkie te systemy wpisują się w szerszy trend rozwijania autonomicznych i półautonomicznych narzędzi walki, które mają zwiększyć efektywność działań bojowych i ograniczyć straty własne.

Ukraińska prawda / Oboronka / Hanna Czarnecka