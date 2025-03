Liczba wniosków azylowych w Unii spadła o 11 procent. W Polsce o ochronę starali się głównie Ukraińcy

W 2024 roku do państw UE, Norwegii i Szwajcarii wpłynęło niemal milion wniosków o azyl, to o 11 procent mniej niż w 2023 roku. Najwięcej aplikacji w ubiegłym roku trafiło do Niemiec. W Polsce o ochronę starali się głównie Ukraińcy, a po nich Białorusini.

Z opublikowanego w poniedziałek dorocznego raportu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (ang. European Union Agency for Asylum) wynika, że liczba wniosków o azyl w tzw. państwach EU+ (państwa członkowskie plus Norwegia i Szwajcaria) spadła wyraźnie w drugiej połowie 2024 r., co było sporą zmianą w porównaniu do dotychczasowych tendencji. Wpływ na to miała po części zmiana reżimu w Syrii, gdzie pod koniec 2024 roku przejęli władzę rebelianci z organizacji Hajat Tahrir asz-Szam (HTS), obalając reżim Baszara al-Asada. I chociaż Syryjczycy wciąż pozostają w Europie największą grupą ubiegającą się o azyl, złożywszy w ubiegłym roku 151 tys. wniosków i stanowiąc 15 proc. wszystkich starających się o azyl, to nadal liczba ta była o 17 procent niższa niż w 2023 roku. Od stycznia tego roku do kraju wróciło już ok. 270 tys. osób. O jedną czwartą spadła też liczba wniosków składanych przez Afgańczyków, a o połowę liczba aplikacji z Turcji.

Najwięcej wniosków w Niemczech

Mimo trendu spadkowego nadal najwięcej osób stara się o ochronę w Niemczech, które w 2024 roku otrzymały 237 tys. wniosków, czyli 23 procent wszystkich aplikacji. O ochronę w tym kraju najliczniej starali się Syryjczycy, Afgańczycy i Turcy. Wśród państw najczęściej wybieranych przez osoby starające się o azyl znalazły się też Hiszpania (166 tys. wniosków), Włochy i Francja (po 159 tys. wniosków). Z kolei najwięcej w wniosków w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju otrzymały Grecja i Cypr.

Poza ochroną międzynarodową, czyli azylem, w UE+ tymczasową ochronę posiada też ok. 4,4 miliona osób, które uciekły przez wojną w Ukrainie, co znacząco wywindowało ogólną liczbę osób potrzebujących europejskiej ochrony i wywarło sporą presję na systemy azylowe w UE+, przez co pod koniec 2024 roku rekordowa liczba wniosków azylowych pozostawała nierozstrzygnięta. Najwięcej migrantów z Ukrainy trafiło do Niemiec (1,1 miliona) i Polski (1 milion), znacznie mniej np. do Francji (tylko 59 tys.). Zapisy o tymczasowej ochronie Ukraińców zostały przedłużone do marca 2026 roku.

Jak zauważono w raporcie, chociaż liczba Ukraińców kwalifikujących się do ochrony tymczasowej w UE nie wzrosła znacząco od początku rosyjskiej inwazji, to coraz więcej Ukraińców ubiega się o azyl w Europie. W 2024 roku Ukraińcy złożyli 27 tys. wniosków o azyl, o 90 procent więcej niż w 2023 roku i niemal tyle, ile tuż po wybuchu wojny. Najwięcej, bo aż połowa aplikacji złożona została we Francji, na drugim miejscu znalazła się Polska.

Jeśli chodzi o Polskę to w 2024 roku o azyl w naszym kraju starali się głównie Ukraińcy (41 procent wszystkich wniosków), na drugim miejscu znaleźli się Białorusini (23 procent), na trzecim Rosjanie (6 procent). Wśród innych nacji najczęściej starających się o ochronę w Polsce znaleźli się: Somalijczycy, Etiopczycy i Erytrejczycy, a po nich Afgańczycy i Syryjczycy.

