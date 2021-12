Unia Europejska przekaże Mołdawii 60 mln euro na walkę z kryzysem energetycznym wywołanym przez Rosję Alert

Komisja Europejska. Źródło: Europa.eu

Po wybuchu kryzysu energetycznego jesienią tego roku przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen zaoferowała unijną pomoc dla obywateli Mołdawii. Dziś Unia Europejska spełniła tę obietnicę, przekazując Mołdawii 60 mln euro. Wsparcie to pomoże złagodzić społeczno-gospodarczy wpływ rosnących cen gazu, w szczególności dla grup szczególnie wrażliwych. W praktyce pomoże przetrwać zimę setkom tysięcy mołdawskich gospodarstw domowych, obniżając rachunki za gaz i ogrzewanie.

Oprócz natychmiastowej reakcji mającej na celu wsparcie obywateli w okresie zimowym, działanie będzie również wspierać długoterminowe ożywienie społeczno-gospodarcze oraz efektywność energetyczną i bezpieczeństwo Mołdawii, aby wzmocnić odporność na podobne kryzysy w przyszłości. Dzisiejsze przekazanie środków idzie w parze z innym wsparciem UE dla sektora energetycznego i stanowi część kompleksowych wysiłków UE na rzecz wsparcia reform strukturalnych w sektorze energetycznym w Mołdawii.

W październiku i listopadzie rozpoczęła się gazowa rozgrywka pomiędzy Rosją a Mołdawią, która w tym roku zaczęła sprowadzać inny gaz niż rosyjski. Mołdawia mogła otrzymać rosyjski gaz, ale dopiero po podpisaniu nowego kontraktu długoterminowego. Tymczasem prozachodnia ekipa rządząca w Kiszyniowie postanowiła porzucić dostawy z Rosji na rzecz dostaw z Unii Europejskiej z pomocą Rumunii. Ten plan nie został doprowadzony do finiszu ze względu na opóźnienie połączenia gazowego Rumunia-Mołdawia. W listopadzie Gazprom zagroził Moldovagaz przerwą dostaw gazu, jeśli nie zapłaci w ciągu dwóch dni 74 mln zaległości za ostatnie dostawy. Wcześniej Rosjanie ograniczyli dostawy przez Mołdawię i skłonili ją do podpisania nowego kontraktu z Gazpromem. Są oskarżani o wykorzystanie kryzysu do wymuszenia takiego rozstrzygnięcia. Dostawcy z Unii Europejskiej, w tym polskie PGNiG, zorganizowali dostawy interwencyjne pozwalające uniknąć Mołdawii kryzysu dostaw, a tym samym zagrożenia niedoborem ciepła w tym kraju ogrzewanym elektrociepłowniami na błękitne paliwo.

Komisja Europejska/Michał Perzyński/Wojciech Jakóbik