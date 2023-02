Gospodarstwa i firmy w Unii zużywają o wiele mniej gazu niż rok temu Alert

W styczniu kraje Unii Europejskiej zużyły o 19 procent mniej gazu w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy są łagodna zima i wyższe ceny.

Unia Europejska i inne regiony świata zużyły znacznie mniej gazu w styczniu 2023 roku. Według miesięcznego raportu Forum Krajów Eksportujących Gaz (GECF), konsumpcja w UE spadła o 19 procent w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. GECF przyczyn upatruje przede wszystkim w stosunkowo łagodnej zimie, ale także działaniach mających na celu oszczędności w związku z wyższymi cenami surowców.

Firmy i gospodarstwa domowe w krajach unijnych zużyły prawie o jedną piątą mniej gazu. Elektrownie w UE zużywały o 13 procent mniej gazu, produkcja energii elektrycznej z węgla wzrosła o 24 procent, a z elektrowni wodnych o 8 procent. Wielka Brytania zużyła o 16 procent mniej gazu, USA o 8,8 procent mniej. Do końca listopada UE zużyła już o 20 procent mniej gazu niż w poprzednich latach, przekraczając swój cel oszczędnościowy o pięć punktów procentowych.

Raport GECF potwierdził też załamanie dostaw rosyjskiego gazu ziemnego do Europy rurociągami oraz wzrost importu gazu z Norwegii, która w 2022 roku stała się największym dostawcą do UE. Dostawy gazu skroplonego do Europy wzrosły o 6 procent.

Założona w 2008 roku GECF zrzesza dwanaście państw członkowskich, w tym Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Rosję, Algierię, Egipt i Iran. Jej członkowie posiadają 72 procent światowych złóz gazu i 44 procent wolumenu produkcji sprzedawanej na całym świecie. Istnieje również kilka tzw. państw obserwatorów, w tym Norwegia.

Zeit/Michał Perzyński