United Airlines mają pomysł na osiągnięcie neutralności klimatycznej Alert

Boeing 767-300 linii United Airlines. Źródło: Wikipedia

Amerykańskie linie lotnicze United Airlines podały, że zobowiązały się do zainwestowania wielu milionów dolarów w projekt usuwania dwutlenku węgla z atmosfery, by do 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną.

Neutralność klimatyczna w lotnictwie

Projekt 1PointFive to partnerstwo pomiędzy spółką zależną Occidental Petroleum Corp Oxy Low Carbon Ventures i Rusheen Capital Management, która planuje zbudować pierwszą w USA instalację do bezpośredniego wychwytywania dwutlenku węgla o przemysłowej wielkości, która co roku na stałe sekwestruje 1 milion ton CO2. To odpowiednik tego, ile może pochłonąć 40 milionów drzew, ale obejmujących około trzech tysięcy razy mniejszy obszar. United zaznacza, że technologia ta jest jednym z niewielu sprawdzonych sposobów eliminowania emisji z lotnictwa. Linie lotnicze nie podały jednak szczegółów dotyczących kwoty inwestycji.

W rozmowie z dziennikarzami na temat projektu, prezes United Scott Kirby powiedział, że wychwytywanie i sekwestracja dwutlenku węgla to jedyna skalowalna technologia, która usuwa węgiel z atmosfery i zakopuje go w ziemi. Do tej pory branża lotnicza koncentrowała się głównie na zakupie kompensacji emisji dwutlenku węgla w celu zmniejszenia wpływu latania na środowisko.

Zanim pandemia koronawirusa zakłóciła globalne podróże lotnicze na początku tego roku, spodziewano się, że redukcja emisji dwutlenku węgla będzie głównym priorytetem dla linii lotniczych, szczególnie w Europie, gdzie rozpędu nabiera tzw. flight-shaming, czyli zniechęcanie do latania z powodów środowiskowych. Oprócz programu wychwytywania dwutlenku węgla United inwestuje również w bardziej ekologiczne paliwo lotnicze, które emituje do 80% mniej dwutlenku węgla niż konwencjonalne paliwo lotnicze.

Lotnictwo jest odpowiedzialne za dwa procent wszystkich emisji gazów cieplarnianych na świecie. Przez zmniejszenie liczby lotów w związku z pandemią, ocenia się, że w tym roku emisje z lotnictwa spadły o około 55 procent.

Reuters/Michał Perzyński