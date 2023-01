UOKiK rozpoczyna postępowanie w sprawie cen paliw w Polsce Alert

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta rozpoczął postępowanie w sprawie cen na stacjach w Polsce. To reakcja na informacje o obniżce cen hurtowych przez PKN Orlen.

– Ta sytuacja wymaga bez wątpienia zbadania. Wczoraj rozpoczęliśmy postępowanie sprawdzające i wystąpiliśmy do przedsiębiorców z pytaniami, aby tę sprawę wyjaśnić. Chcemy wyjaśnić tę sytuację na rynku polskim drobiazgowo. Aby prawidłowo ocenić tę sytuację na gruncie prawa antymonopolowego musimy stosownie do orzecznictwa uwzględnić to, jak kształtowały się ceny na rynku europejskim – ujawnił Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta Tomasz Chróstny w odpowiedzi na pytanie BiznesAlert.pl.

– Chcemy dokładnie wyjaśnić czy pomiędzy przedsiębiorcami nie dochodzi do koordynacji w zakresie cenowym oraz czy nie dochodzi do nadużywania dominującej pozycji na rynku – wytłumaczył prezes Chróstny w odniesieniu do rynku paliw hurtowego, detalicznego oraz mocy produkcyjnych. Zaznaczył, że UOKiK nie może narzucić przedsiębiorcy ceny, ale może stwierdzić ewentualnie nadużycia jak zmowa cenowa czy nadużywanie pozycji dominującej.

– Przedsiębiorstwa nie musi stosować modelu kosztowego, ale stosować benchmarki rynków europejskich. Dlatego analiza wymaga zbadania tego co działo się w innych krajach członkowskich, aby w oparciu o dane od przedsiębiorców oraz z pozostałych krajów można było ocenić co się wydarzyło. Kiedy będziemy dysponowali tą analizą, przekażemy państwu informację – dodał odpowiadając na pytanie naszego portalu. Zapewnił, że wówczas także zostaną podjęte decyzje w sprawie ewentualnego działania.

– Ten tryb postępowania daje nam dużo więcej narzędzi, odpowiedzialność przedsiębiorców za nieudzielenie informacji jest dużo wyższa – dodał. – Wystąpiliśmy do podmiotu z największym udziałem rynkowym. W kolejnym tygodniu zwrócimy się do mniejszych – powiedział prezes UOKiK wyjaśniając, że chodzi o PKN Orlen.

– Rynek paliwowy znajduje się pod naszym ciągłym monitoringiem od czasu wojny na Ukrainie. Już w styczniu obserwowaliśmy sytuację. Wystąpiliśmy w zeszłym roku do przedsiębiorców o dane na temat cen w detalu, marżach i innych elementach stanowiących podstawę kalkulacji cen paliw – mówił prezes Chróstny. – Widzieliśmy wówczas zwłaszcza w pierwszym półroczu, że warunki są zbieżne pomiędzy poszczególnymi rynkami państw członkowskich Unii Europejskiej. Widzieliśmy wpływ zmniejszenia mocy wytwórczych w rafineriach europejskich oraz ograniczenia sprzedaży ropy naftowej oraz produktów naftowych do Chin, skutki pandemii a także konfliktu na Ukrainie.

– W najbliższych tygodniach możemy się spodziewać dodatkowych zakłóceń w sprawie cen i dostaw diesla w związku z embargiem na produkty naftowe z Federacji Rosyjskiej – dodał Tomasz Chróstny przypominając o ich znaczącym udziale na rynku europejskim. Tymczasem przerób diesla w rafineriach europejskich spadał.

– Komisja Europejska zaproponowała windfall tax, ale nie wszystkie kraje członkowskie się zdecydowały na ten ruch. Komisja widzi, że mamy czynniki makroekonomiczne wpływające na rynek. Sytuacja jest nadzwyczajna i ceny oraz marże znacząco wzrosły – tłumaczył Chróstny.

– Decyzję podejmiemy w oparciu o zebrane dane – podsumował prezes UOKiK.

PKN Orlen udzielił BiznesAlert.pl komentarza do rewelacji UOKiK. – PKN Orlen współpracuje ze wszystkimi organami, w tym Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w ramach właściwych kompetencji takich organów oraz obowiązujących przepisów prawa. Mamy świadomość, że prezes UOKiK od wielu miesięcy szczegółowo monitoruje rynek paliw i ich ceny. Jest to naturalne i zrozumiałe, zważywszy na obecną sytuację i wpływ czynników geopolitycznych na ten rynek. PKN Orlen w swoich decyzjach i działaniach zawsze kieruje się obowiązującymi regulacjami prawnymi, a także dbałością o interes klientów i stabilność rynku paliw. Dlatego współpracujemy i będziemy współpracować z prezesem UOKiK oraz udzielimy w wymaganym zakresie wszelkich niezbędnych informacji oraz wyjaśnień. – tłumaczy płocki koncern.

Wojciech Jakóbik

AKTUALIZACJA: 5 stycznia 2023 roku, godz. 14:00 – komunikat PKN Orlen.