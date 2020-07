URE jest gotowy finansowo na tegoroczne aukcje OZE Alert

fot. Pixabay

Urząd Regulacji Energetyki przygotowuje się do tegorocznych aukcji OZE. Środki na aktualizację platformy aukcyjnej są zabezpieczone. Nie powinno być problemów z jej pracą w tym roku.

Zabezpieczenie środków

– Mieliśmy zabezpieczone środki w budżecie na tegoroczne aukcje OZE. Stało się to dzięki nowelizacji ustawy OZE. Obecnie finansowanie nakładów na dostosowanie platformy aukcyjnej będzie odbywać się poprzez środki od zarządcy rozliczeń. Koszt będzie odzwierciedlany w opłacie OZE, a jej wartość będzie wręcz groszowa. Przeprowadziliśmy postępowanie dot. wyboru podmiotów, które wykonają to dostosowanie. Jesteśmy na etapie prac operacyjnych, co pomoże nam przeprowadzić optymalizację. Do końca września powinnyśmy ten proces zakończyć, tak by być gotowym na aukcje z końcem roku. Pozostaje nam uzgodnienie harmonogramu – powiedział Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Dzięki aukcjom może powstać nawet 1,5 GW dodatkowej mocy w fotowoltaice. Łącznie ponad 2,4 GW nowych mocy w OZE.

Bartłomiej Sawicki