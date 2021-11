URE wydało koncesję dla największej elektrowni fotowoltaicznej w Polsce Alert

Elektrownia Fotowoltaiczna Góra Żar. Fot. BiznesAlert.pl.

Oddział URE w Poznaniu wydał koncesję dla największej elektrowni fotowoltaicznej w Polsce. Moc elektrowni PAK-PCE Fotowoltaika w gminie Brudzew wynosi 70 MW – podaje URE.

Największa elektrownia fotowoltaiczna w Polsce

Farma została zbudowana przez konsorcjum Esoleo i PAK Serwis dla grupy ZE PAK. Składa się ze 155 tys. 554 modułów fotowoltaicznych o mocy 455 Wp każdy i zajmuje ok. 100 ha. Jeszcze niedawno był to teren wykorzystywany przez Kopalnię Węgla Brunatnego Adamów do odkrywkowego wydobycia węgla brunatnego.

W tym roku prezes URE wydał łącznie 280 koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Łączna moc zainstalowana wynosi około 740 MW – czytamy w komunikacie URE.

Polska Agencja Prasowa/Aleksander Tretyn