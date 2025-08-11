Urząd Regulacji Energetyki ma nową prezes

Nową prezes URE została Renata Mroczek, była wiceprezes, a wcześniej dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego URE. Zastąpiła na tym stanowisku Rafała Gawina.

Premier Donald Tusk powołał Renatę Mroczek na stanowiska prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jej kadencja będzie trwała pięć lat, a nowa prezes została wybrana w ramach otwartego naboru.

Poprzednim prezesem był Rafał Gawin, którego kadencja upłynęła w lipcu 2024 roku. Po upływie pięciu lat prezes pełni funkcję, do czasu powołania następcy.

Od kierownika oddziału do prezesa

Renata Mroczek od 2017 do 2024 roku kierowała Środkowo-Zachodnim Oddziałem Terenowym URE z siedzibą w Łodzi. Jest to największa terenowa jednostka urzędu, której obszar działania obejmuje dwa województwa: mazowieckie oraz łódzkie. Następnie, od 30 października 2024 roku pełniła funkcję wiceprezesa URE.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy Prawa energetycznego. Odpowiada za realizację zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.

Obecnie kompetencje Prezesa URE obejmują m.in. udzielanie i cofanie koncesji przedsiębiorstwom działającym na rynku energii i paliw, zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w ustawie i przepisach wykonawczych, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach.

Biznes Alert / PAP