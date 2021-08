USA apelują do OPEC+ o luzowanie porozumienia naftowego. Przyjrzą się podwyżkom cen benzyny Alert

Biały Dom / Źródło: freepik

Wysokie ceny benzyny skłaniają USA do kolejnego apelu do krajów OPEC+ o zwiększenie wydobycia ropy naftowej, ale i szukania winnych podwyżek cen benzyny na rynku krajowym.

– Chociaż OPEC+ zdecydowała się ostatnio na zwiększenie wydobycia, nie wynagrodzi ono poprzednich cięć wprowadzonych przez tę organizację w czasie pandemii do 2022 roku. To po prostu za mało w krytycznym momencie odrodzenia gospodarczego na świecie – pisze doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Białego Domu Jake Sullivan w stanowisku na ten temat.

– Chociaż nie jesteśmy członkami OPEC, USA zawsze będą rozmawiać z partnerami międzynarodowymi o sprawach mających znaczenie dla naszych spraw bezpieczeństwa i gospodarki publicznie oraz prywatnie. Jesteśmy zaangażowani w dyskusję z określonymi krajami członkowskimi OPEC+ o znaczeniu konkurencyjnego rynku dla cen. Konkurencja zapewni godne zaufania i stabilne dostawy surowców, a OPEC+ musi zrobić więcej, by wesprzeć odbudowę gospodarczą – pisze Sullivan. Kraje stojące na czele OPEC+ to Arabia Saudyjska oraz Rosja.

Cena benzyny w USA wzrosła o ponad dolara w ostatnim roku i przekroczyła trzy dolary za galon. Porozumienie naftowe OPEC+ po decyzji z lipca zakłada zwiększenie wydobycia ropy o 400 tysięcy baryłek dziennie co miesiąc od sierpnia do końca 2022 roku. Rosnąca cena ropy sięgająca już około 70 dolarów za mieszankę Brent zwiększa rentowność wydobycia w USA, które nadal nie wróciło do 13 mln baryłek dziennie z rekordowego okresu sprzed pandemii koronawirusa. Amerykanie mają także zbadać ewentualne działania nielegalne podnoszące cenę baryłki za pośrednictwem Federalnej Komisji Handlu.

Biały Dom/Wojciech Jakóbik