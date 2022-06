Administracja Bidena szykuje plan uniezależnienia się od dostaw uranu z Rosji Alert

Administracja Bidena naciska na kongresmenów, aby poparli plan zakupu wzbogaconego uranu bezpośrednio od krajowych producentów, co ma na celu odejście od dostaw paliwa jądrowego z Rosji. W reakcji na to wzrosły akcje spółek uranowych.

Elektrownia jądrowa Dukovany w Czechach. Fot. Michał Perzyński.

Dostawy uranu do USA

Przedstawiciele Departamentu Energii spotkali się z kongresmenami, by przekonywać ich, że takie finansowanie jest pilnie potrzebne. Argumentem ze strony amerykańskiego rządu jest to, że jakakolwiek przerwa w dostawach rosyjskiego uranu może spowodować zakłócenia w pracy komercyjnych reaktorów jądrowych. Przedstawiciele amerykańskiej branży jądrowej również zostali poinformowani o propozycji. Przyjęcie planu wymaga zgody Kongresu.

Propozycja administracji Bidena ma na celu zachęcenie do zwiększenia produkcji paliwa jądrowego w USA. Nabywcą miałby być jeden z podmiotów rządowych. Nie oznacza to, że uruchomienie krajowego łańcucha dostaw będzie proste –

w kraju pozostał tylko jeden komercyjny zakład wzbogacania uranu – jest to zakład w Nowym Meksyku należący do Urenco, konsorcjum brytyjsko-niemiecko-holenderskiego.

Administracja Bidena rozważa nałożenie sankcji na import wzbogaconego uranu z Rosji w odpowiedzi na inwazję na Ukrainę, jednocześnie biorąc pod uwagę, że Moskwa mogłaby również zdecydować się na wstrzymanie importu. Rosja odpowiadała za 16,5 procenta importowanego do USA uranu w 2020 roku i 23 procent wzbogaconego uranu potrzebnego do zasilania amerykańskich komercyjnych reaktorów jądrowych.

Bloomberg/Michał Perzyński