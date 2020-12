Amerykanie chcą, by dyrektor Huawei przyznała się do popełniania przestępstw Alert

Fot. www.huawei.com

Amerykański departament sprawiedliwości kontynuuje rozmowy z obrońcami dyrektor finansowej Huawei Meng Wanhzou na temat porozumienia pozwalającego wrócić jej do Chin.

Porozumienie ma polegać na przyznaniu się Wanhzou do przestępstw zarzucanych jej przez amerykańskich śledczych. Są to m.in malwersacje finansowe dokonywane na terenie USA oraz łamanie amerykańskich sankcji nałożonych na Iran. Dyrektor Huawei znajduje się w areszcie w Kanadzie, gdzie mieszkała wcześniej. Od dwóch lat toczy się postępowanie ekstradycyjne z Kanady do USA. Dotychczas Wanzhou nie przyznawała się do popełnionych czynów zabronionych.

Porozumienie umożliwiłoby jej powrót do Chin i odroczenie ewentualnego procesu karnego w Stanach Zjednoczonych.

NYT/Mariusz Marszałkowski