USA i Unia zapewnią Europie 15 mld m sześc. LNG ekstra spoza Rosji na początek Alert

Ursula von der Leyen i Joe Biden. Fot. Twitter.

BBC podaje, że USA i Unia Europejska ogłosiły, że zamierzają zmniejszyć zależność kontynentu od gazu z Rosji. Pojawiły się szczegóły.

Europa ma sprowadzić dodatkowo do 15 mld m sześc. LNG z USA do końca tego roku i nawet 50 mld m sześc. rocznie do 2030 roku. Agencja przypomina, że dostawy LNG z Rosji do Europy wahały się dotąd między 14 a 18 mld m sześc. rocznie. Komisja Europejska przedstawiła wcześniej pomysł obowiązku zapełniania magazynów gazu do 80 procent pojemności do września 2022 roku i do 90 procent każdej kolejnej jesieni. – Zrobimy wszystko, aby zapewnić Europie 15 mld m sześc. gazu do końca roku – zadeklarował prezydent USA Joe Biden na konferencji z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Komisja przypomina, że 15 mld m sześc. do końca roku pozwoli porzucić dostawy gazu skroplonego z Rosji, a 50 mld m sześc. rocznie pozwoli zmniejszyć zakupy z Rosji o jedną trzecią. Plan REPowerEU zakłada obniżkę importu z Rosji o 2/3 do końca tego roku i w ogóle do 2030 roku. – Te 15 mld m sześc. to gaz skroplony, który sprowadzamy obecnie z Rosji – powiedziała Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen i Joe Biden przedstawili liczby cytowane poniżej na konferencji prasowej w Brukseli. Mówili także o wspólnych wysiłkach na rzecz neutralności klimatycznej, która zmniejszy zależność od surowców w ogóle. Prezydent USA odwiedził szczyt NATO oraz Rady Europejskiej w Brukseli. Udaje się 25 marca do Polski, gdzie odwiedzi Rzeszów oraz Warszawę.

BBC/Komisja Europejska/Wojciech Jakóbik