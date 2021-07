USA chcą zwiększyć presję na Iran Alert

Tankowiec naftowy. Fot. Wikimedia Commons

Stany Zjednoczone zamierzają zaostrzyć sankcje na sprzedaż ropy przez Iran do Chin, jeśli negocjacje w sprawie umowy nuklearnej zawiodą – podał Wall Street Journal, powołując się na źródła w administracji amerykańskiej.

Sankcje za sprzedaż ropy do Chin?

Należy zauważyć, że nowe sankcje powinny skłonić Iran do kontynuowania negocjacji lub ukarać go za zakłócenie procesu. – W gospodarce irańskiej nie pozostało praktycznie nic, co mogłoby podlegać sankcjom. Sprzedaż ropy do Chin jest ostatnią furtką dla Teheranu – WSJ cytuje amerykańskiego urzędnika.

Według gazety, sankcję mogą uderzyć w łańcuch transportowy ropy irańskiej do Chin. Poza tym, możliwe jest zastosowanie innych działań takich jak przekonywanie odbiorców ropy irańskiej do porzucenia tego kierunku, ograniczenie pożyczek czy transferów finansowych.

W Wiedniu toczą się rozmowy o powrocie USA do porozumienia atomowego (JCPOA) z którego wycofały się w 2018 roku oraz o ponownym stosowaniu się do zapisów porozumienia przez Iran, a więc zaniechania badań nad technologiami jądrowymi.

Szósta runda zakończyła się 20 czerwca. Iran zaproponował, aby negocjacje zostały wznowione po dojściu do władzy nowej administracji prezydenckiej w Iranie. Inauguracja wybranego prezydenta Iranu Ibrahima Raisi została zaplanowana na piątego sierpnia.

WSJ/Mariusz Marszałkowski