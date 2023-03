Amerykańscy spece od małego atomu wezmą zbiorniki ciśnieniowe reaktora od Koreańczyków Alert

NuScale, amerykański producent i sprzedawca małych reaktorów modułowych, złożył zamówienie na zbiorniki ciśnieniowe reaktora. Użyje ich przy stawianiu SMR w ośrodku naukowo-badawczym w stanie Idaho. Zbiorniki dostarczy koreański Doosan Enerbility, który trudni się m.in. budową elektrowni jądrowych oraz produkcją turbin i generatorów.

Fabryka Doosan w Korei Południowej

NuScale Power, producent małych reaktorów modułowych (SMR), który chce pomóc KGHM-owi stawiać je również w Polsce, złożył pierwsze zamówienie na produkcję zbiorników ciśnieniowych, niezbędnych do pracy SMR. Amerykanie rozpoczynają więc ostatni etap budowy elektrowni w Idaho National Laboratory, gdzie postawią sześć małych reaktorów, każdy o mocy 77 MWe.

NuScale poinformował, że powyższe zlecenie zostało zatwierdzone przez Koreańczyków pod koniec 2022 roku. Obie firmy współpracują ze sobą od 2019 roku, kiedy to podpisały umowę o współpracy. – Złożenie tego zamówienia firmie Doosan pokazuje, że jesteśmy gotowi, aby przejść do fazy produkcji naszych modułów. Podkreśla również naszą mocną pozycję na rynku jeśli chodzi o wdrażanie technologii SMR – powiedział John Hopkins, prezes NuScale.

Zbiorniki od Doosan posłużą NuScale do startu SMR w Idaho National Laboratory. Jest to amerykański ośrodek naukowo-badawczy, położony w stanie Idaho, między miastami Arco a Idaho Falls. To jeden z głównych amerykańskich ośrodków badań nad energetyką jądrową.

Amerykanie mają w swojej ofercie nowoczesny reaktor o nazwie VOYGR, który chcą sprzedawać w formacie modułowym, czyli złożony z czterech, sześciu lub dwunastu jednostek. Dzięki współpracy NuScale i KGHM, druga z tych opcji może niedługo pojawić się również w Polsce. Polski koncern zapowiada, że chce samodzielnie zaspokajać własne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Ma to osiągnąć między innymi poprzez montaż małych reaktorów modułowych w pobliżu swoich zakładów. Pierwsza elektrownia KGHM-NuScale ma rozpocząć pracę w 2029 roku.

