USA nie przewidują rychłego końca wojny po szczycie Trump-Putin

Prezydent USA Donald Trump przemawia podczas wydarzenia w Centrum Sztuk Widowiskowych im. Johna F. Kennedy'ego w Waszyngtonie, D.C., USA. PAP/EPA

Sekretarz stanu USA Marco Rubio nie spodziewa się rychłego zakończenia inwazji Rosji na Ukrainę. – Kompleksowe rozwiązanie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego zajmie dużo czasu – oświadczył w czwartek. Prezydent Donald Trump nie obiecuje natychmiastowego zawieszenia ognia.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył w czwartek, że kompleksowe rozwiązanie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego zajmie dużo czasu. Podkreślił jednak, że prezydent USA Donald Trump rozpocznie w piątek rozmowy z przywódcą Rosji Władimirem Putinem z nadzieją na szybkie wstrzymanie walk na Ukrainie.

“Pokój wymaga kompleksowych rozmów”

– Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że do osiągnięcia pokoju konieczna będzie rozmowa o gwarancjach bezpieczeństwa. Konieczne będzie omówienie sporów i roszczeń terytorialnych oraz tego, o co toczą się walki – powiedział Rubio podczas czwartkowej konferencji.

– Wszystkie te kwestie będą częścią kompleksowego porozumienia. Myślę jednak, że prezydent ma nadzieję na szybkie zakończenie walk, aby dalsze rozmowy mogły się odbyć – dodał.

Trump: Putin chce porozumienia

– Sądzę, że Putin chce zawrzeć porozumienie w sprawie Ukrainy – powiedział w czwartek prezydent USA Donald Trump, na dzień przed spotkaniem na Alasce z rosyjskim przywódcą. Zastrzegł, że nie wie, czy uda się uzyskać „natychmiastowe zawieszenie ognia”.

Trump oświadczył w wywiadzie dla Radia Fox News, że groźba amerykańskich sankcji prawdopodobnie wpłynęła na decyzję Putina, który poprosił o spotkanie.

Spotkanie Putin-Trump odbędzie się w piątek w mieście Anchorage (stan Alaska).

PAP / Jędrzej Stachura