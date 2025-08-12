USA o cłach na złoto: Trwa dezinformacja, będzie reakcja

Totalna polityka celna Stanów Zjednoczonych zaskakuje producentów na całym świecie. Niejasności w tej sprawie są komentowane jako jej zaostrzenie, co spowodowało, że Financial Times podał wiadomość o nałożeniu ceł na złoto. Po negatywnej reakcji na rynku, Biały Dom zapowiada odrębne wyjaśnienie, nazywając dotychczasowe wiadomości dezinformacją.

Podana pod koniec minionego tygodnia informacja Financial Times o nałożeniu ceł na złoto sprowadzane do Stanów Zjednoczonych, nie jest dokładna. Biały Dom zapowiedział wydanie specjalnego oświadczenia w tej sprawie. Agencja Reuters w poniedziałek cytuje amerykańskiego urzędnika, który zapowiedział, że Biały Dom zamierza w niedalekiej przyszłości wydać rozporządzenie wykonawcze „wyjaśniające dezinformację” na temat taryf na sztabki złota i inne specjalistyczne produkty.

Dostawy wstrzymane

Jednak duża rafineria złota w Szwajcarii wstrzymała dostawy do USA po zapoznaniu się z orzeczeniem amerykańskiej Służby Celnej i Ochrony Granic (Customs Border Protection Agency – CBP). To samo zrobili niektórzy inni przedstawiciele branży poza Szwajcarią. Jednak po opublikowaniu widomości o nałożeniu ceł przez CBP ceny złota gwałtownie wzrosły w czwartek po opublikowaniu listu od amerykańskiej Agencji Ochrony Granic, w którym zasugerowano nałożenie opłat na sztabki złota o masie jednego kilograma i stu uncji z powodu „wzajemnych ceł”, które Trump ogłosił na początku tego roku.

Kanadyjski portal Financial Post już po kilkunastu godzinach od podania wiadomości na temat amerykańskich taryf na złoto wyraził wątpliwości, co do prawdziwych amerykańskich zamiarów w tej sprawie. Pisze, że wiele mediów podchwyciło tę historię w piątek, po tym jak po raz pierwszy poinformował o niej w czwartek Financial Times. Wiadomość ta zaskoczyła inwestorów na rynku złota, a ceny kontraktów terminowych na złoto wzrosły w piątek rano do rekordowego poziomu, po czym nieco spadły.

Już późnym popołudniem tego samego dnia, kiedy Financial Times podał te wiadomość, Biały Dom zapowiedział, że zamierza w najbliższej przyszłości wydać rozporządzenie wykonawcze w celu wyjaśnienia tego, co pewien anonimowy urzędnik amerykańskiej administracji nazwał „dezinformacją” na temat ceł na złoto i inne produkty specjalistyczne.

Adam Maksymowicz