Jak USA mogły użyć Nord Stream 2 jako pułapkę na Putina i uniemożliwić zajęcie Kijowa przez Rosję Alert

The Washington Post publikuje materiał bazujący na rozmowach z oficjelami Białego Domu, z której wynika, że polityka USA koordynowana z sojusznikami jak Niemcy uniemożliwiła zajęcie Kijowa przez Rosjan. Ustępstwa w sprawie Nord Stream 2 miały być elementem planu Amerykanów.

Według Washington gra dyplomatyczna wokół Nord Stream 2 z udziałem Stanów miała być elementem przygotowań do ataku Rosji na Ukrainę, których kulisy ujawnia ta gazeta. USA oraz Niemcy niespodziewanie zgodziły się w lipcu 2021 roku na ukończenie tego gazociągu z Rosji na terytorium niemieckie wywołując krytyczne komentarze w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym na Ukrainie. Zostało ogłoszone porozumienie, które zakładało rezygnację z sankcji USA na finiszu budowy spornej magistrali. Miał być to jednak element układu na wypadek ataku Rosji na ten kraj.

Przygotowania administracji USA na wypadek inwazji rosyjskiej nad Dnieprem miały ruszyć jeszcze w kwietniu 2021 roku. Joe Biden zrezygnował z wprowadzenia sankcji wobec Nord Stream 2 aby przekonać Niemców, że jeśli Rosja faktycznie zaatakuje Ukrainę, projekt zostanie zatrzymany uderzając w możliwość ominięcia terytorium ukraińskiego przy dostawach do Europy. Obietnica dana przez administrację Angeli Merkel została dotrzymana przez kanclerza Olafa Scholza. Projekt został zatrzymany wraz z certyfikacją na terenie Niemiec, a Amerykanie objęli go sankcjami, w odpowiedzi na inwazję. Przez to Rosjanie nie mogli zrezygnować z dostaw gazu przez Ukrainę pomimo inwazji i do dziś muszą słać go tym szlakiem.

Według cytowanej gazety Amerykanie mieli też przekazać informacje wywiadowcze pozwalające przygotować szlaki dostaw na Ukrainę oraz zapobiec zajęciu Kijowa. Chodzi o dane na temat planu desantu na lotnisko Hostomel pod stolicą ukraińską, który ostatecznie został uniemożliwiony, a Rosjanie wycofali wojsko z północy Ukrainy.

The Washington Post/Wojciech Jakóbik