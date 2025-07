4 mld na sprzęt z USA. Ekspert: Polska jest partnerem nie beneficjentem

Polska podpisała z USA umowę, w ramach której udzielono Warszawie kredytu, który zostanie przeznaczony na sprzęt ze Stanów Zjednoczonych. – 4 miliardy dolarów z Foreign Military Financing to nie jest darowizna i Polska nie powinna być postrzegana jako beneficjent. Mówimy o sytuacji win-win, obie strony zyskują – zauważa Mariusz Cielma, ekspert ds. wojskowości w rozmowie z Biznes Alert.

Umowę podpisano 25 lipca 2025 roku, Polska uzyska kredyt w wysokości czterech miliardów dolarów w ramach programu Foreign Military Financing. Kwota zostanie przeznaczona na opłacenie uzbrojenia pozyskanego ze Stanów Zjednoczonych.

– Dzisiejszy dzień rozpocząłem od spotkania z głównodowodzącym Sił Sojuszniczych i głównodowodzącym Sił Amerykańskich w Europie. Teraz spotkanie z panem sekretarzem odpowiedzialnym za Foreign Military Financing, program, który jest absolutnie niesamowity, który jest niezwykłym w skali świata, a Polska jest jego największym beneficjentem – powiedział w piątek, minister obrony narodowej i wicepremier, Władysław Kosiniak-Kamysz.

– 4 miliardy dolarów z Foreign Military Financing to nie jest darowizna i Polska nie powinna być postrzegana jako beneficjent. Mówimy o sytuacji win-win, obie strony zyskują. Chodzi o uruchomienie linii kredytowej, którą Warszawa będzie spłacać w kolejnych latach. Z punktu widzenia Polski jest to korzystne, potrzebuje źródła finansowania do programów zbrojeniowych. Również USA zyskuje. Środki do nich wracają, pieniądze są wydawane na ich produkt. Najpewniej obie strony uzgodniły również korzystne warunki kredytowania, niż te które można uzyskać na zasadach komercyjnych – wskazał w rozmowie z Biznes Alert Mariusz Cielma, ekspert ds. wojskowości i redaktor naczelny Nowej Techniki Wojskowej.

– Fakt, że Polska jest największym europejskim udziałowcem programów kredytowych w ramach Foreign Military Financing mnie nie zaskakuje. Wskazywała na to skala polskich programów uzbrojeniowych czy liczba projektów. Trudno, aby w regionie znalazł się „konkurent” w pozyskiwaniu źródeł finansowania – komentuje Cielma.

H-47 Chinook, ciężki śmigłowiec transportowy. Polska ma zamiar zamówić śmigłowce tego typu. Europejski przemysł zbrojeniowy nie posiada alternatywy, zakup amerykańskiego produktu może zostać sfinansowany z pożyczki w ramach FMF. Fot.: Boeing

4 miliardy, ale na co?

NATO uznało za główne zagrożenie Rosję. Zdaniem generała Alexusa Grynkewicha, naczelnego dowódcy sił NATO w Europie, USA i UE mają półtorej roku, aby przygotować się do potencjalnego konfliktu z Rosją i Chinami. Uznaje, że prawdopodobna data rozpoczęcia wojny to 2027 roku. Kraje Sojuszu intensyfikują zbrojenia, Polska obecnie przeznacza ponad 4,5 procent PKB na zbrojenia. Na co zostaną wykorzystane środki uzyskane z amerykańskiego programu?

– Kwota, którą Polska pozyska jako pożyczkę, najpewniej pokryje istniejące już zobowiązania. Przykładem są samoloty F-35 czy obrona powietrzna powstająca w ramach projektu Wisła – wyjaśnia Mariusz Cielma.

Oprócz spełnienia zawiązanych już kontraktów Polska ma zamiar rozwijać i modernizować swoje uzbrojenie.

– Najpewniej pojawią się też nowe projekty. Jakbym miał wskazać jeden, z bardziej prawdopodobnych to byłby to ciężki śmigłowiec transportowy Chinook. Europejski przemysł zbrojeniowy nie ma wobec niego konkurencji. MON już przekazało, że chce mieć maszyny tego typu i są one wysoko na liście priorytetów. Tym samym pozyskany kredyt może pokryć zakup Chinook’ów – wskazuje Cielma.

Foreign Military Financing jest amerykańskim programem, który pozwala wybranym krajom partnerskim zakup artykułów, usług i szkoleń obronnych za pośrednictwem FMS. Podstawą prawną jest ustawa o kontroli eksportu broni (AECA). Sekretarz Stanu ustala, które kraje mogą korzystać z FMF i w jakiej kwocie. Sekretarz Obrony realizuje program i przyznaje dotacje oraz pożyczki. Pomoc może przybrać formę bezzwrotnej dotacji lub podwyżki.

Marcin Karwowski