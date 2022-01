USA z sojusznikami uderzą w bezpośrednie otoczenie Putina, jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę Alert

fot. Wikipedia/CC

Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami przygotowali listę rosyjskich elit z najbliższego kręgu prezydenta Władimira Putina, które mają ukarać sankcjami, jeśli Rosja wyśle ​​wojska na Ukrainę.

Gorąco między Rosją a Ukrainą

Wielka Brytania wezwała Putina do „cofnięcia się z krawędzi” i ostrzegła, że reakcją na każdą formę ataku wobec Ukrainy będą sankcje przeciwko firmom i ludziom blisko związanym z Kremlem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że ostrzeżenie Londynu jest „bardzo niepokojące” i dodał, że uczyniło to Wielką Brytanię mniej atrakcyjną dla inwestorów i zaszkodziłoby brytyjskim firmom. – Nieczęsto widać i słychać takie bezpośrednie groźby ataku na biznes. Atak danego kraju na rosyjski biznes oznacza działania odwetowe, które w razie potrzeby będą formułowane w oparciu o nasze interesy – powiedział Pieskow. Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson miał w poniedziałek porozmawiać z Putinem telefonicznie, a we wtorek udać się na Ukrainę. – Powiem prezydentowi Putinowi, że naprawdę wszyscy musimy cofnąć się z krawędzi i myślę, że Rosja musi cofnąć się z tej krawędzi – powiedział dziennikarzom Johnson.

Agencja informacyjna TASS zacytowała rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych, które przekazało, że minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow porozmawia we wtorek telefonicznie z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Rada Bezpieczeństwa ONZ miała w poniedziałek spotkać się na prośbę Stanów Zjednoczonych, aby omówić rozmieszczanie rosyjskich wojsk.

Reuters/Michał Perzyński